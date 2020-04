El NFL Draft, el momento en que los equipos de fútbol americano de los Estados Unidos eligen a los recién graduados y jugadores trasnferibles para sus equipos, vivió un momento bastante gracioso que comprometió al entrenador de los Tennesse Titans Mike Vrabel y que se volvió viral rápidamente en todas las redes sociales: uno de sus hijos habría sido captado sentado en el baño.

Durante la transmisión en vivo de la casa del entrenador Vrabel desde Nashville, Tennesse, uno de los hijos apareció en el reflejo posterior sentado en lo que parece ser el inodoro del baño, lo que provocó muchas reacciones en Facebook, Instagram y Twitter, mientras que en Youtube el video se difundió rápidamente. Todos querían saber si era cierto. Y la imagen así lo confirmaba.

Se trataba de Tyler, uno de los hijos del entrenador que, a pesar de no llevar nada como sus hermanos, uno vestido de superhéroe y el otro con una camiseta antigua de su padre, se robó las miradas por su atípica posición que parecía estar sentado en el baño interactuando con su móvil.

NFL Draft: entrenador Mike Vrabel vivió embarazoso momento en vivo. (Foto: Titans / Captura)

Esta imagen hizo estallar las redes sociales que no creían lo que veían. Cómo era posible que durante una transmisión no se hayan tomado las precauciones necesarias para no vivir esta situación incómoda. Pero la imagen ya estaba en las redes y nadie dejaba de hablar de ella.

Sin embargo, el entrenador fue quien, al percatarse de que las redes solo hablaban de él, de Tyler y del gracioso momento, quien salió a responder cuál era la verdad: su hijo estaba sentado sobre un taburete y esa imagen era un reflejo de dónde él se encontraba.

“No estaba en el baño, estaba en un taburete. Él no quería estar en la escena”, señaló el entrenador a los medios de los Estados Unidos, pero la imagen quedará para el recuerdo por siempre.

