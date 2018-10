NBA: Así fue el debut de LeBron James en Los Ángeles Lakers [VIDEO]

Mal debut. LeBron James no tuvo el inicio soñado en Los Ángeles Lakers, pues terminó cayendo derrotado por 124-107 ante los Denver Nuggets, en un partido de pretemporada, previo al inicio de la NBA. James fue ovacionado por la parcialidad de Los Ángeles, pero no pudo retribuir el cariño con un triunfo. 'The King', terminó el cotejo con con nueve puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en poco más de 15 minutos de tiempo de juego frente a 13.500 fanáticos en el Casino Valley View en San Diego.

A pesar de la derrota LeBron James se mostró optimista con el futuro en Los Ángeles Lakers. "Fue genial volver a la pista y comenzar un nuevo viaje para mí. Fue grandioso escuchar el rugido de la multitud (de San Diego)", aseguró el basquetbolista, quien recibió una de las mayores ovaciones cuando salió a realizar la entrada en calor con el resto de su equipo.

El primer partido de Los Ángeles Lakers, en la temporada regular de la NBA , se realizará el próximo 18 de octubre en Portland y dos días después afrontará su primer partido en casa ante los Houston Rockets. Sin embargo, antes del inicio del torneo, aún le restan cinco encuentros de pretemporada, dos de ellos ante los Golden State Warriors, a los que esta vez no enfrentará con la camiseta de los Cleveland Cavaliers.

Cabe recordar que LeBron James dejó los Cleveland Cavaliers por un contrato de agente libre por cuatro años y 153 millones de dólares. Los fanáticos de los Lakers sienten que James es justo lo que el equipo necesita para luchar durante su peor media década en la historia.

