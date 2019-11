Natalia Málaga no se cayó nada al momento de dar su opinión sobre las decisiones que se toman en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la entrenadora y exjugador de la selección peruana de voleibol juvenil aseguró que se siguen realizando una serie de abusos contra los deportistas nacionales.

‘No se trata de que me pelen los dientes por ser Natalia Málaga, se trata que respeten lo que uno hizo y lo que los muchachos actuales están haciendo, hay mucho temor de reclamar. Me encantó la forma en que los chicos protestaron y yo entré a apoyar porque también siguen siendo injustos con nosotros hasta ahora. Y eso es una ‘pendejada’ del IPD, porque eso no viene de ahora sino de antes y supuestamente el que ha ido entrando a debido de ir solucionando y sin embargo se sigue quedando gente que es la que maneja eso’, declaró Málaga en una entrevista para la periodista Daniela Fernández.

Imagen | Instagram: Málaga durante su entrevista con Daniela Fernández

El reclamo de Natalia Málaga se basa en el poco apoyo que reciben los deportistas calificados que defienden los colores del Perú cuando se trata de recibir ‘herramientas’ para prepararse antes de las competencias o cuando les toca viajar a otro país para representarnos.

‘Nunca, ojalá hagan un Ministerio del Deporte para que desaparezca esa porqueria, y no es IPD, sino IPDD( Instituto Peruano que Destruye el Deporte) porque hay gente que no suma, que solo ven sus intereses, que es nombrada y caen en la silla bien enpernada y eso no es bueno para el deporte. No se trata que yo Natalia Málaga hable y haga escándalo, se trata de hacer justicia en donde un deportista se dedica a trabajar, entrenar y lograr lo poco que ha logrado’, agregó de manera ofuscada la sub campeona con Perú en los Juegos Olímpicos Seúl 88′.