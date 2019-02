Mujer afirma que Conor McGregor es padre de su hija y le pide prueba de ADN

Conor McGregor tendrá que enfrentar un nuevo escándalo. El luchador irlandés que tendrá que estar alejado del octágono por seis meses, por el castigo impuesto por la Comisión Atlética de Nevada, tras los hechos de violencia protagonizados al final de la pelea ante Khabib Nurmagomedov, ha sido acuasado por una mujer de ser padre de su hija de un año e inclusive ha solicitado una prueba de ADN.

Tendrá que hacerse la prueba

Según el diario irlandés Irish Mirror, Conor McGregor ha negado esta información, indicando que la mujer, cuyo nombre es Terri Murray, tuvo relaciones con uno de sus amigos. Además confesó que está dispuesto a hacerse la prueba para aclarar todo.

Terri Murray aseguró a Irish Mirror que Conor McGregor, tendrá que hacerse la prueba de ADN. No quiero su dinero. Sólo quiero demostrar que él es el padre de Clodagh y no estoy mintiendo. Sigo pensando que no debería hacer esto sola, que está mal. Ha llegado al punto en que estoy viviendo con mi madre, sola, sin trabajo, con un bebé y luchando. Es más difícil de lo que pensaba. Realmente no quería hacer esto, me gustaría que pudiéramos haberlo solucionado en privado. No sé por qué dejó que llegara esto", aseguró.

Murray, contó algunos detalles de lo que sucedió con Conor McGregor. Todo sucedió en 2017, cuando Conor vino a Liverpool para el Gran National. Le pedí que nos tomáramos una foto y me acompañó a una habitación.Recuerdo haber dicho: ¿Tienes novia? y él dijo que había estado con esta chica por años. Dormimos juntos. Para ser honesto, no teníamos sueño, no estábamos durmiendo, ¿sabes a qué me refiero? Le dije que no estaba tomando ninguna pastillas anticonceptiva y él dijo que no importaba", aseguró.

Finalmente afirmó que desea que Conor McGregor se haga cargo de su hija. Quiero que mi hijo tenga la mejor vida y sé que su dinero puede ayudar en eso. Está diciendo a todo el mundo que mi bebé es de alguien más. No es justo y no puede quedar así, indicó

La nota del Irish Mirror cuenta con varias fotos en los que se puede ver a Conor McGregor y Terri Murray, y además el reportero afirma haber visto mensajes privados entre ambos. Murray afirma que tuvieron relaciones luego de la primera noche y que intentó comunicarse con el irlandés para contarle que estaba embarazada.

