Muay thai: Luchador noquea al referí con brutal patada [VIDEO]

Se lo llevó puesto. El luchador chino de muay thai, Gou Dakui, fue el protagonista de un terrible episodio en la velada del torneo Max Muay Thai, que se desarrollo en Pattaya, Tailandia. El luchador terminó derrotando a su rival, pero previo a la victoria, noqueó con una brutal patada a su oponente y al referí, desatando el asombro de los asistentes al evento.

Dos pájaros de un solo tiro

El incidente en la pelea de muay thai, sucedió cuando se desarrollaba el segundo round. Gou Dakui iba ganando la pelea a base de golpes de puño y de fuertes patadas al tailandés "Súper X" Sitsontidech , pero a falta de un minuto y siete segundos, se produjo el confuso accidente, que ha dado la vuelta al mundo.

Gou Dakui, conectó un derechazo a la cara de su rival tailandés y lo dejó casi inconsciente, al fijarse esto, el árbitro se abalanzó sobre "Súper X" para que no siga recibiendo más golpes y finalizar la pelea de muay thai. Pero en su deseo de proteger al tailandés, quedó al medio de los dos peleadores, y recibió una tremenda patada por parte de Dakui que lo tiró a la lona.

Tanto "Súper X" Sitsontidech, como el árbitro, se fueron directo a la lona y los médicos tuvieron que ingresar rápidamente, mientras que el referí auxiliar daba por finalizada la pelea al observar que "Súper X", no podía seguir luchando. Al darse cuenta de lo que había pasado Gou Dakui, se arrodilló para pedirle perdón al árbitro. La pelea de muay thai acabó con el chino celebrando, pues el golpe al referí se tomó como un accidente y no no influyó en la decisión.

