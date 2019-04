Mototaxista que compitió con Usain Bolt: "Me ganó porque es un rayo"

El multimedallista olímpico UsainBolt estuvo de visita por Lima y en una exhibición, el atleta jamaiquino realizó una peculiar carrera realizada en Miraflores, el velocista compitió con una mototaxi conducida por Miguel Ángel Poma, quien habló acerca de la experiencia con el 'Rayo'.

"Me siento muy emocionado y muy feliz. Me ganó porque es un rayo". indicó el conductor de 37 años. No todo quedó ahí, Usain Bolt se animó a conducir la movilidad por unos minutos. "Le dije como manejarla y lo hizo muy bien", agregó el Miguel Ángel.

UsainBolt irá el miércoles a la Videna para conocer la infraestructura que se usará en los Juegos Panamericanos Lima 2019, según informó la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) a través de Twitter.

En dicho recinto, UsainBolt será recibido por autoridades deportivas nacionales, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y diversos deportistas peruanos. La pista principal y la de calentamiento construidas en el nuevo Estadio de Atletismo han sido certificados por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) como de clase A1.

