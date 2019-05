Money in the Bank EN VIVO vía Fox Action por la WWE desde Connecticut

Money in the Bank EN VIVO el evento de la WWE este domingo desde las 6:00 pm. (hora peruana) en el XL Center de Hartford, Connecticut, Estados Unidos y con transmisión en exclusiva de Fox Action. No te pierdas todas las peleas de la lucha libre que tendrá grandes sorpresas en el primer evento post Wrestlemania.

Nuevamente, la empresa de entretenimiento trae a sus aficionados este evento creado para que nuevos los luchadores, nuevos y otros ya consagrados, midan fuerzas por obtener el maletín de Money In The Bank que le permitirá a uno de ellos en cada una de las ramas: masculina y femenina, a pelear por uno de los títulos universales.

La rama masculina tendrá a Ricochet, Drew McIntyre, Baron Corbin, Sami Zayn, Ali, Fin Bálor, Andrade y un histórico como Randy Orton quien espera imponer toda su jerarquía para trepar la escalera y hacerse del maletín más deseado de la lucha libre.

En la rama femenina, Becky Lynch la campeona de los cintuores de RAW y SmackDown estará viendo como Nikki Cross, Naomi, Natalaya, Dana Broke, Bayley, Carmella, Ember Moon y Mandy Rose pelean por el maletín que les permita retarla por uno de sus cinturones. Eso sí, la reina de la lucha libre tendrá una noche bastante agitada.

Becky Lynch, al ser la dueña de los dos títulos universales de la WWE, tendrá que defender ambos en dos combates diferentes. Uno será ante una de sus mayores amenazas, Lacey Evans, y el otro ante, quizá, la mejor representante actual de esta disciplina Charlotte Flair.

Money In The Bank será un evento que promete ser bastante entretenido y que tendrá varias peleas interesantes. Una noche como para no perdérsela.

Mira la cartelera completa de Money In The Bank:



Combate de escaleras masculino: Sami Zayn vs Ricochet vs Drew McIntyre vs Baron Corbin vs Ali vs Finn Bálor vs Andrade vs. Randy Orton

Combate de escaleras femenino: Natalya vs Dana Brooke vs Naomi vs Bayley vs Mandy Rose vs Ember Moon vs Carmella vs Nikki Cross

Campeonato Universal: Seth Rollins (c) vs AJ Styles

Campeonato de la WWE: Kofi Kingston (c) vs Kevin Owens

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs Lacey Evans

Campeonato Femenino de SmackDown: Becky Lynch (c) vs Charlotte Flair

Roman Reigns vs. Elias

Combate en Jaula de Acero: The Miz vs Shane McMahon

Campeonato de los Estados Unidos: Samoa Joe (c) vs Rey Mysterio

Campeonato Peso Crucero: Tony Nese (c) vs Ariya Daivari

