MMA: Pupilo de Conor McGregor lo quiso imitar y terminó derrotado [VIDEO]

No pudo superar al maestro. El pupilo de Conor McGregor, James Gallagher, quiso seguir los pasos de su mentor pero terminó recibiendo un terrible nocaut por parte de Ricky Bandejas en el evento de MMA Bellator 204. La derrota de Gallagher, se consumó luego de que este se mostrará burlón y bravucón con Bandejas, antes de que se iniciará el combate.

Antes del inicio del combate, cuando ambos contrincantes eran presentados a los asistentes, James Gallagher se acercó a Bandejas para decirle algunas cosas, sin imaginar que minutos después recibiría una potente patada frontal en el rostro y varios golpes de puño en el suelo, que lo dejaron inconsciente e hicieron que el referí detenga el combate de MMA.

El nocaut provocado por Bandejas ocasionó que James Gallagher perdiera su primer combate de MMA y su actual récord es de (7-1). Luego de recuperarse, Gallagher analizó su caída. "Sí, estoy analizando mis errores. Conor McGregor me dijo qué salió mal. Él sabía que podía verlo. Nos vemos todos los días", señaló el luchador irlandés.

"Debería ser inteligente. Soy un luchador inteligente. Utilizó mi mente. Así es como gano. Así es como siempre he ganado. No lo hice este fin de semana. Salí buscando matar. Agresivo. No estaba lúcido", señaló el aprendiz de Conor McGregor, que lo pensará dos veces antes de tratar de imitar a su mentor y burlarse de su rival.

MIRA EL VIDEO DE LA BRUTAL PALIZA QUE RECIBIÓ JAMES GALLAGHER

