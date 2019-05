MMA: Peruano Marlon Gonzales enfrentará a chileno Pablo Villaseca en Combate Américas Perú

Va por su revancha. Marlon Gonzales se prepara para su segunda pelea en Combate Américas. El luchador peruano de MMA, de 27 años, enfrentará al chileno Pablo Villaseca en un combate de peso pluma que será la pelea co-estelar el próximo 31 de mayo en el coliseo Manuel Bonilla y asegura que el triunfo se quedará en casa.

¿Qué te dejó la derrota con Andrés Quintana en la Copa Combate y qué hacer para que no suceda lo mismo ante Villaseca?

A pesar del resultado fue una pelea buena. Siento que di un buen espectáculo. Pero esta vez estoy seguro que será diferente, me estoy preparando duro para hacer historia, quiero que la gente me vea como un ejemplo, como un héroe.

El estudio de tu oponente es primordial para realizar la estrategia, ¿ya has estado viendo peleas de Villeseca?

Sí. La preparación es muy fuerte, ahora estoy entrenando más, seis veces a la semana, por las mañanas y tardes, quiero llegar bien a la pelea y poder regalarle el triunfo a mi país.

Tu familia siempre ha estado pendiente de tu carrera. ¿Cómo ha tomado el hecho de poder estar presente y verte luchar en un evento tan grande?

Mi familia está emocionada, ellos siempre me apoyan y son la base principal de mi carrera. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, ellos siempre están pendientes de lo que hago y me han dicho que dé todo, sin importar el resultado. Que haga todo lo que me proponga.

¿Tú crees que te favorezca en algo la localía?

No creo. Pienso que va a ser igual para todos, pero lo que si siento es que va a ser especial. Desde ya visualizo el ambiente, me imagino los gritos, las banderas, la adrenalina, los golpes y como siempre me veo saliendo con las manos en alto, siempre ganador, con la bandera del Perú en lo más alto.

Además de este combate tienes tres peleas con Combate.¿Cuál es el objetivo en tu carrera?

Yo apunto al cinturón de los 65 kilos, esa es mi meta. Quiero darle ese alegría a mi país y cumplir la promesa que le hice a mi novia Débora, que falleció el año pasado, de ser el mejor del mundo. Ella siempre está presente y es una de mis motivaciones para salir adelante y conseguir muchas cosas más en mi carrera.

Los fanáticos están muy emocionados por la llegada de Combate Américas al Perú...

Si, la gente no se imagina la magnitud que tiene este evento y que le puede abrir las puertas a muchos luchadores peruanos. Ese día van a ver peleas muy buenas y un evento de calidad que llega por primera vez a nuestro país. Que estén preparados, porque va a ser increíble.

¿Qué es lo que va a mostrar Marlon Gonzales este 31 de mayo en Combate Américas?

Voy a demostrar que puedo ser campeón, que puedo dar mucho más. Voy a hacer respetar la casa y quedarme con el ‘Clásico del Pacífico

