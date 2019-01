MMA: Luchadora pide que paren su pelea, no la escuchan y pierde por nocaut

Un insólito momento se suscitó en una pelea de MMA. La luchadora esta estadounidense Madaline Meacham, realizaba sus debut en las MMA enfrentando a Pauline Macias en el evento Legacy Fighting Alliance 57, que se realizó en el 1STBANK Center de Broomfield, Colorado. Aunque todo no salió como lo esperaba Meacham, pues fue protagonista en de un momento se volvió a viral.

Todo transcurría normalmente en el combate de MMA, hasta que en el segundo round y tras recibir un par de golpes en el rostro, Meacham le solicitó al referí que detenga la pelea, pues sospechaba que tenía la mandíbula fracturad, pero el árbitro decidió no escucharla y con un gesto, le indicó a su rival que continuará atacando.

Al ver que el referí del combate de MMA, Tim Mills, hacía caso omiso del pedido de Madaline Meacham, Pauline Macias se le fue encima para darle una lluvia de golpes sin que Meachan pudiera defenderse. Al ver esto el árbitro el entendió que no podía seguir peleando y le dio la victoria por nocaut técnico a Macias.

Luego de la confusión, Madaline Meacham, se retiró triste pues su debut en las MMA no fue el que esperaba. Esta fue la primera derrota de Meacham en su carrera, pues en la era amateur había ganado sus tres combates. Macias, en cambio, consiguió su tercer triunfo y el segundo como profesional. Su última victoria fue ante Brianna Smith, por sumisión, en el primer asalto.

MIRA EL INSÓLITO MOMENTO QUE VIVIÓ MADALINE MEACHAM

Official Result: Pauline Macias def. Madaline Meacham via Verbal Submission at 1:18 into Round 2. #LFA57 @lfafighting pic.twitter.com/Cfs1k89hS1