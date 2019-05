MMA: Luchadora peruana María Paula Buzaglo va por su primera victoria en Combate Américas

Va por la victoria. La luchadora peruana de MMA, María Paula Buzaglo será una de las dos mujeres que estarán presentes en Comabate Américas Perú, el próximo 31 de mayo en el coliseo Manuel Bonilla. Buzaglo enfrentará a la mexicana invicta Alitzel Mariscal, en un combate de peso paja (52 kilos).

¿Cómo tomas el hecho de ser la única mujer en el card principal de este evento?

Emocionada, porque siempre quise pelear profesionalmente en Perú, pensé que nunca se me iba a dar. Quiero que todos vean mi pelea, y que se den cuanta que soy guerrera y que voy para adelante.

¿Qué de diferente piensas hacer para que no suceda lo que pasó con Corina Herrera, con la que perdiste?

Esa pelea fue mi debut en Combate Américas y entre todo (jiu jitsu, striking, lucha) pero hubieron cosas que no me jugaron a favor. Ella tenía más experiencia, viaje sin mi entrenador, pero no quiero poner eso como excusa, porque estuve dominando toda la pelea y por un error termine perdiendo, a pesar de eso aprendí bastante. Para esta pelea he mejorado bastante mi fuerza, para tener más potencia en mis golpes.

Esta vez volverás a tener a Juan Manuel Diaz en tu esquina, cuánto ayuda eso

Mucho, porque él es mi head coach. Es diferente cuando está él, porque me conoce y hace mi estrategia para que todo salga bien. Además es importante porque siento más confianza.

¿Sientes presión o ansiedad por pelear en Perú?

Cero presión. Desde que empece peleando muay thai jamás he sentido eso, ni sufro de los nervios, al contrario, a veces yo misma me asusto de lo fría que puedo ser, porque estoy entrando a la ‘jaula’ a pegarme con alguien. Pero yo entro tranquila, me vacilo, me gusta pelear, nadie me obliga a hacerlo y por eso salgo a divertirme.

Desde la última pelea que tuviste, has conseguido mayor apoyo de las empresas privadas

Si. Ahora tengo mucha gente que me apoya. Las marcas se fijan más en ti porque el evento es grande, cuando son chicos no le dan importancia. Creo que este evento va a servir para que las MMA crezcan en el país y que los luchadores tengan más oportunidades.

¿Cuánto te perjudica en tu carrera que no hayan tantas peleadoras en el Perú?

Mucho porque tengo que salir al extranjero para conseguir rivales. Yo tuve la suerte de salir al extranjero y ahí conseguí un manager que me pudo contactar con Combate Américas, que gracias a Dios me tiene en cuenta siempre y si Dios quiere voy a volver a pelear en julio. Pero si no firmaba con ellos, me hubiera quedado en Estados Unidos para poder pelear, porque acá no hay nivel. A veces es necesario dejar tu país para tener mayores oportunidades.

¿Cuál es tu objetivo en Combate Américas?

Mi objetivo va a ser siempre dar un buen show en todas mis peleas. Ira para adelante siempre, que la gente se divierta. Soy striker así que siempre voy a dar show. Además quiero que la bandera peruana siempre esté en lo más alto.

¿Qué va a ofrecer María Paula Buzaglo el 31 de mayo?

Voy a dar un peleón. Voy a acabar la pelea lo más rápido posible. Sé que va a hacer una buena pelea porque los mexicanos siempre van adelante como nosotros los peruanos, así que estén preparados porque van a ver lo mejor de mi.

