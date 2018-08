MMA: Luchador brasileño casi muere por culpa del árbitro [VIDEO]

Vivió para contarlo. Las MMA regalaron este fin de semana un episodio muy polémico y criticado en Brasil, en el que el referí del combate, entre los luchadores brasileños Rafael Barbosa y Melquizael Costa Da Conceicao, fue el protagonista al no detener la pelea en el momento indicado y pudo causar la muerte de Costa.

El combate era el principal del evento de MMA Demolidor Fight y se ponía el juego el cinturón de peso ligero. El combate transcurría con normalidad hasta que Barbosa en el tercer round Barbosa le aplicó una llave al cuello a Melquizael Costa. Luego de algunos segundos de forcejeo, Costa dejó de moverse, pero el referí Pereira Sáez, continúo atento a las acciones aguardando el momento gusto para detener la pelea.

Luego de bastantes segundos Costa seguía sin moverse, por lo que Rafael Barbosa tuvo que avisarle al juez, quien seguía mirando, para que detenga el combate. "Estaba teniendo convulsiones. Mi esquina y su esquina gritaron que estaba 'Out', pero el árbitro dijo que solo pararía la pelea si yo me rendía. ¡Y yo lo estaba! Todos los árbitros tocan al luchador para ver si están afuera, pero él nunca me tocó. Mi oponente detuvo la pelea. De lo contrario, estaría muerto", aseguró Melquizael Costa a MMA Fight, tras permanecer un día hospitalizado.

Tras su polémico accionar, el referí Pereira Sáez, fue entrevistado por MMA Fight. "(Costa) Estaba en la "anaconda" y no noté que estaba inconsciente. Tenía los ojos abiertos, no presentaba síntomas de pérdida de conciencia", indicó.

"Viendo el video ahora, solo veo una cosa anormal, que es su pierna temblando un poco", reconoció el brasileño, quien también declaró: "Todo sucede muy rápido allí, es diferente a mirar el video más tarde. Tienes que tomar una decisión rápida, y al mismo tiempo, pensé que 'si detengo esto temprano y él está en la pelea, será controvertido'", afirmó el referí de MMA.

Finalmente, Sáez anunció su retiro como árbitro de MMA tras su criticado y rechazable accionar. "Mi familia y yo pensamos que es hora de jubilarse. He hecho todo lo posible. Deseo a Costa y a su oponente lo mejor. Son jóvenes y espero que puedan construir sus sueños", sentenció.

MIRA EL VIDEO DEL MOMENTO EN EL QUE MELQUIZAEL COSTA CASI PIERDE LA VIDA

