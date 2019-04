MMA: Gastón Bolaños vuelve al octágono en el evento Bellator 220

Por otra victoria. El luchador peruano Gastón Bolaños volverá al octágono para enfrentar al estadounidense Nathan Stolen, en el evento Bellator 220 que se realizará en el SAP Center de San José, California y que tendrá como plato fuerte el combate entre Rory Macdonald y Jon Fithc. Esta será una buena oportunidad para que el crédito peruano vuelva a mostrar su valía en las MMA y continúe su camino hacia el cinturón de su categoría.

Gastón Bolaños luchó por última vez el 29 de setiembre de 2018 en el evento Bellator 206. En esa oportunidad 'The Dreamkiller', derrotó por KO a Ysidro Gutierrez. Bolaños llegará a esta pelea con una racha de tres victorias consecutivas en Bellator y no pierde desde setiembre de 2017, cuando cayó ante Brando Laroco, por sumisión en el evento Bellator 183.

Por su parte Nathan Stolen no la pasa bien e intentará romper su racha negativa de tres derrotas consecutivas ante Gastón Bolaños. En su última pelea Stolen perdió por sumisión ante Andrew Cruz y no gana desde el 18 de mayo de 2017, fecha en la que superó a Charon Spain, por TKO, en el evento COGA 57 - Rumble on the Ridge 39.

Gastón Bolaños, de 26 años, lleva cinco combates en Bellator desde su debut en febrero de 2017 y aguarda seguir consiguiendo victorias para dejar en alto la bandera del Perú y tentar la posibilidad de luchar por el título de la categoría de peso pluma de Bellator.

