Ministerio de Educación e IPD realizaron campaña "Deportistas Top Perú en las Escuelas"

Deportistas Top Perú compartieron con escolares del Callao su amor por el deporte, la experiencia de representar al Perú y los beneficios de llevar una vida activa y saludable.

El Colegio José Olaya Balandra del Callao recibió en su tradicional recinto a los mayores exponentes de deportes como Karate, Taekwondo y Levantamiento de Pesas. Los estudiantes conocieron de cerca a las promesas de los próximos Juegos Panamericanos, Lima 2019 y con ellos, 3 de los deportes que serán parte de la multidisciplinaria competencia internacional que se llevará a cabo por primera vez en nuestro país.

Cerca de 500 escolares dieron la bienvenida a Marcela Castillo Tokumori y Hugo del Castillo Palomino, ambos con un destacado palmarés en la disciplina de Tekwondo, especialidad Poonsae, junto a ellos a John Trebejo y Carlos Lam, laureados campeones de Karate, en la especialidad Kata; y al titular de Levantamiento de Pesas, Hernán Viera, todos ellos exhibieron lo mejor de su talento ante la atenta mirada de todo el alumnado.

"Es un honor estar parado aquí ante los niños que buscan algo más que estudiar y es hacer deporte, que da actitud, disciplina e inspiración, sígannos en estos Juegos Panamericanos porque su apoyo será muy importante", refirió el destacado deportista de taekwondo, Hugo Castillo.

El Ministerio de Educación y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) hacen posible desde el 2018, la campaña “Deportistas Top Perú en las Escuelas”, con el objetivo de motivar a los escolares a través de las experiencias de formación, crecimiento, y éxito de los deportistas de élite, a asumir una vida saludable practicando actividad física y deporte.

Acompañaron la jornada Sebastián Suito López, presidente del IPD, Álvaro Gonzales, coordinador nacional de los Juegos Deportivos Escolares del Minedu y Norma Tasayco, directora de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación del Callao.

Ismael Mañuico, coordinador pedagógico de la Dirección de Educación Física del Minedu instó a los maestros a promover la actividad física en la formación de los niños. “La práctica del deporte no es un regalo, es un derecho de todos nosotros. La actividad física y el deporte promueven el bienestar emocional y con ello podemos mejorar la predisposición de nuestros estudiantes para aprender otras materias”.

El colegio José Olaya del Callao, no es ajeno a la práctica deportiva, cuna de futbolistas como Jeremy Escate, (seleccionado nacional sub 17) y Marcos López, (seleccionado sub 20); también participó de la exhibición deportiva con su selección de futbol sub campeón de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2018.

De abril a junio, los deportistas Top Perú, harán breves pausas a sus intensas rutinas de entrenamiento para seguir visitando las escuelas de Lima y Callao.