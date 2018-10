María Fernanda Reyes, la pequeña gigante de las olas

Perú es la cuna del surf y como tal, tenemos a los mejores exponentes de esta disciplina quienes compiten siempre dejando el nombre de nuestro país en alto. Este es el caso de María Fernanda Reyes que con apenas 20 años ha sido campeona nacional en 5 ocasiones, se ubicó en el puesto 5 del Mundial ISA 2018 -además de ser subcampeona en dicha competición con el Team Perú- y hace unos días se consagró campeona del Longboard Panamericano en Peñascal.

María Fernanda Reyes habló en exclusiva con 'EL BOCÓN' acerca de su carrera como surfer, los títulos y los tan ansiados Juegos Panamericanos 2019.

ENTREVISTA: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

Mafer, ¿cómo iniciaste este amor por las olas?

Yo nací en Villa María, mi mamá es de Lima, mi papá es de Chincha, yo me crié un tiempo allá. Pero siempre estuve al lado de mi mamá cuando empezó a vender raspadillas en la playa hace más de 20 años. Desde pequeña acompañaba a mi mamá a vender raspadillas en la playa Makaha, de Miraflores, ahí empezó mi gusto por el mar. Ayudaba a mi mamá y a la vez me escapaba para poder estar cerca al agua, era y es lo mejor para mí.

¿Alguna vez sentiste algún tipo de discriminación por tu condición humilde o por tu color de piel?

Hay que romper estereotipos y la manera cerrada en que piensan muchas personas. Siempre hay que pensar en grande. Venir de abajo te ayuda a querer cumplir tus sueños. Te cuesta más pero cuando uno ya va teniendo resultados te dan ganas de seguir avanzando. Es placentero contar cómo fueron tus inicios, todo lo que has conseguido y todo por lo que sigues luchando.

¿Quién te impulso a competir profesionalmente?

La primera persona que me metió al agua y me llevó a mi primera competencia fue Gustavo Solé. Mi mamá no podía comprarme mis equipos pero por suerte recibí el apoyo de algunos auspicios gracias a él y mi esfuerzo. Después de un tiempo conocí a Carlos Cruz quien me formó como competidora. Me puso reglas, disciplina, yo estaba a favor de ella porque siempre me ha gustado que me estén dirigiendo bastante. Él me pagaba todos mis viajes, eventos, campeonatos, siempre estaré agradecida por ello.

¿Siempre competiste en la modalidad de longboard?

Yo hacía tabla corta y tabla larga, así que tuve que decidir solo por una y me decidí a competir en tabla larga porque casi no habían mujeres ahí. Estuve entre las 13 mejores del mundo, luego avancé hasta el puesto 5 del ISA.

¿Sientes que el surf va ganando más atención con el tiempo?

En el Perú tienen que darse cuenta que somos más que fútbol y tenemos tantas disciplinas con muchos más logros como el surf que ha traído muchísimas medallas. Todos los peruanos que compiten siempre traen medallas, desde los menores hasta los mayores. Ni una delegación viene con las manos vacías, siempre estamos dentro de los 3 primeros puestos peleando con USA, Brasil y uno que otro. Hay muchos peruanos con talento increíble en karate, bádminton, tenis, falta que abran sus mentes a los demás deportes.

¿Por qué elegiste estudiar a la par Ciencias del Deporte?

Si en algún momento dejo de surfear, me gustaría entrenar a las nuevas generaciones. Poder ayudarlos así como a mí alguna vez me dieron la mano. Quiero ser una persona capaz de enseñar, tener un respaldo gracias a mi título.

¿Cuál es la clave del éxito en el surf?

Entrenar mucho, no dañar a nadie. Aprender de uno mismo y de sus padres es fundamental. Hacer las cosas con ganas, porque si te quedas durmiendo o esperando no vas a lograr nada. El que quiere, puede.

¿Consideras que este es tu mejor año?

Siento que cada año es el mejor año. Supero lo hecho anteriormente. Este año fue el ISA donde quedé 5º y creo que cada año va aumentando.

¿Son los Panamericanos tu mayor objetivo de estos años?

Claro, de todas formas. Tenemos que hacer respetar la casa, son nuestras playas, nadie mejor que nosotros conoce estas olas. Como peruanos tenemos que aprovechar toda la infraestructura que se está realizando y no solo esta generación sino las que vienen en adelante porque quedará para ellos.

¿Qué se viene para ti hasta el inicio de dichos Juegos?

Este fin de semana salgo campeona nacional, luego viene la fecha del UNISURF solo para atletas de universidades, después me voy a El Salvador a competir la última fecha de un torneo. A mitad del 2019 viene un US en Puerto Rico y para cerrar el siguiente años los Juegos Panamericanos.

