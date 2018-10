La mala noticia que recibió Khabib Nurmagomedov previo a su pelea con McGregor

Duro golpe. El próximo 6 de octubre, el luchador ruso Khabib Nurmagomedov enfrentará al irlandés Conor McGregor en el evento UFC 229, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El combate, en el que Nurmagomedov pondrá en juego su título de peso ligero, es muy esperado por los fanáticos de las MMA, aunque el luchador ruso podría llegar algo disminuido por una noticia que recibió este lunes 1 de octubre.

Khabib Nurmagomedov, de 30 años, recibió la desalentadora noticia de que el pedido de visa de su padre y entrenador, Abdulmanap, fue denegado, por lo que no podrá viajar a Estados Unidos para estar cerca a su hijo. "Fui a la embajada de Estados Unidos en Estambul, Turquía, el viernes, pero no me aceptaron", confesó el progenitor del ruso.

Pero esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense deja a Khabib Nurmagomedov sin la posibilidad de que su padre pueda verlo luchar en Estados Unidos. Su último intento fue en la previa del evento UFC 223, que se realizó en el Barclays Center de Nueva York, en el que el ruso consiguió el cinturón de peso ligero derrotando a Al Iaquinta por decisión unánime.

Se aguarda que esta noticia no afecte el rendimiento de Khabib Nurmagomedov, quien conserva su invicto de 26 peleas, cuando enfrente a Conor McGregor, quien no entra a un octágono desde noviembre de 2016, año en el que venció por nocaut a Eddie Álvarez. Luego de esa pelea el irlandés enfrentó a Floyd Mayweather en un combate de boxeo, el cual terminó perdiendo.

