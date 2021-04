La surfista peruana Sofía Mulanovich logró que la Federación Nacional de Tabla (Fenta) considerara su cupo directo al Mundial de la Asociación Internacional de Surf (ISA) por su condición de vigente campeona mundial, torneo que la acerca a la posibilidad de clasificar para los Juegos Olímpicos. Maria Fernanda Reyes, medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, habló al respecto y se mostró segura sobre el performance de la tablista. Asimismo, la especialista en longboard contó los planes que tiene para este 2021.

¿Cómo ves a Sofía de cara al Mundial ISA 2021?

Sofi es una guerreraza y sé que va a dejar todo en la cancha. Sabe que la admiro desde muy chiquita y es más que merecido que ella tenga el cupo. Si le habían prometido algo, pues se tenía que cumplir. Ella está entrenando, sigue entrenando y espero que le vaya muy bien.

¿Y al equipo?

Son un súper equipo y sé que van a dejar todo en el agua. Ha sido un año muy difícil para ellos, pero sé que van a dejar todo en la cancha y traer una medalla al Perú. Pero sobre todo una clasificación a los Juegos Olímpicos. Les deseo toda la suerte del mundo.

¿Qué torneos tienes programados?

En junio tengo un campeonato en México, es el Mexi Log Fest. Es la tercera vez que me invitan pero es la primera vez que voy a ir. Estoy super contenta, porque me exige entrenar mucho más fuerte, por la misma emoción de competir. Este campeonato tiene criterios totalmente diferentes. Es un torneo que se corre sin pita, los rieles son distintos, la tabla tiene que pesar mínimo 10 libras, normalmente son 7 kilos y medio.

¿A qué se deben estos cambios?

En el circuito mundial los criterios están cambiando, y creo que este torneo, en cierto porcentaje, me va a servir para ir adaptándome. Ahora, se está viendo un montón del surfing clásico, también progresivo. Están evaluando la caminata, los quiebres con control. Yo sé correrlo, pero siempre lo he hecho con una tabla progresiva y he estado cambiando y cambiando. Además, como profesional siempre hay que estar analizando además a los otros competidores.

¿Cuáles son tus expectativas?

No quiero decir que voy a ir a ganar, porque es un criterio que recién se está manejando. Lo voy a tomar como un entrenamiento más. Después de tanto tiempo no voy a decir que voy a ganar porque sería presionarme, pero de que voy a dar lo mejor de mi, eso sin duda.

¿Qué se siente volver a competir?

Después de un año sin competir, la cabeza está totalmente distinta. El talento, el surfing, hay, pero la cosa es cómo se afronta el torneo. En todo este tiempo me ha desmotivado entrenar y decir ‘quiero ser campeona mundial’, pero no habían competencias. Eso te baja los ánimos, pero el mar siempre está ahí para disfrutarlo y es lo que intento. Ahora hay tres fechas para la WSL, todos en Estados Unidos, pero falta confirmar.

¿Cómo has venido entrenando todo este tiempo?

Acá en casa me he adaptado un pequeño gimnasio, que incluso lo voy a remodelar en los próximos días. Tengo una pelota, una trotadora, equipos que son fundamentales para entrenar desde casa, donde además me siento mucho más segura. Será un espacio chiquito, pero para mi sola es suficiente. También voy al mar a surfear aunque no siempre entro. A veces simplemente me pongo a observarlo y ver cada cuánto viene una ola, para poder leer y conocer el mar, como cambian corrientes cambian y analizar cómo están las condiciones.

¿Te afectó la última cuarentena?

Como persona natural podía bajar a la playa sin hacer uso del vehículo particular. Como estoy cerca, lo hacía. Cargaba mi tabla y me iba a la playa. A comparación del año pasado, este ha sido más ligero porque ya se permitían deportes acuáticos. Eso sí, no bajaba con mi entrenador, pero algo es algo. Lo que sí me dio una pena total porque hay otros deportistas que no podían hacer nada y a poco de los Juegos Olímpicos. Después nos exigen medalla, cuando ni nos brindan la oportunidad de poder entrenar. El mismo Gobierno nos cierra las puertas.

Tu mamá había estado delicada de salud, ¿cómo se encuentra?, ¿tu familia?

Mi mamá está súper bien. Es una guerrera y creo que he salido a ella, ya está trabajando. Mi papá vive en Cañete. Ahora en casa tengo una perrita más, la hija de Chase, Bhonga. Felizmente ya se llevan mejor porque al inicio Chase estaba celoso, como siempre ha sido el único, pero ahora ya son buenos amigos. Ella lo muerde, pero no le hace nada.