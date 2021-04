La quinta edición del ‘Reto Concebir’ se realizó el pasado 20 de marzo en el mar de Chorrillos y Callao (ida y vuelta). Dicho reto consistió en nadar en aguas abiertas en una distancia de 46 kilómetros en horas de la mañana. Este retosolidario que nació el año 2016 gracias al Dr. Luis Noriega y sus dos hijos: Luis y Javier Noriega Portella. A partir de ello se empezó a nadar con la finalidad de lograr un sueño, una ilusión, un objetivo, un “Reto”, que motiva incansablemente a todo el equipo.

¿En qué consiste el “Reto Concebir”?

Es una prueba de aguas abiertas con la única intención de sensibilizar a la población y darles a conocer de que existen personas tienen dificultad para tener hijos. Ya sea la mujer o el hombre, ya tienen tanta pena o problema porque la naturaleza no les permite tener hijos como para que la sociedad en sí no los entienda y los juzgue. Entonces el reto, tal y como lo dice en el slogan, consiste en nadar en solidaridad con los hombres y mujeres que luchan día a día con ser padres.

¿Cuándo inició el “Reto Concebir”?

Empezó en el 2016 en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, el mismo año se hizo otro en el Lago Titicaca entre Bolivia y Perú, 110 kilómetros. Luego se ha nadado el Lago Ness en Escocia, también el Estrecho de Gibraltar entre España y África, el Estrecho de Mesina, la vuelta a Manhattan en Estados Unidos, el Canal de la Mancha nuevamente, aunque esta vez con una sola persona. Y esta última del 2021 es el Reto del Bicentenario, en conmemoración a los 200 años del Perú. Fue de La Punta a Chorrillos, ida y vuelta.

¿Qué otras pruebas se realizarán este año?

Hay masomenos como 12 - 14 pruebas, pero esta ha sido la más importante porque la hemos hecho en nuestro propio país. Es la primera que hacemos en el Perú. No se empezó a hacer acá porque la difusión del deporte de aguas abierta es muy bajo. Acá no nos dan pelota, en cambio en el extranjero sí. Aún así, este año queremos hacer otra ruta desde Punta Hermosa hasta Chorrillos. Además, otra entre Casma y Chimbote y así sucesivamente por distintas partes del país.

Reto Bicentenario se realizó de La Punta a Chorrillos.

¿Por qué aguas abiertas?

Quienes iniciamos esto somos médicos ginecólogos dedicados a la fertilidad y practicamos aguas abiertas, es el deporte que más conocemos. Además porque encontramos una analogía entre ambas actividades. Cuando los nadadores hicieron esas pruebas y lo lograron es porque persistieron, como las parejas. Hay que persistir porque siempre se logra. Así como vamos a vencer el covid-19 y dentro de 5 años va a ser una simple gripe que pasó por el mundo en el 2020. Todo pasa, solo hay que tener fe.

¿Cuántas personas han participado hasta el momento?

Las primeras pruebas las hicimos nosotros, pero luego se fueron uniendo más deportistas, incluso extranjeros. Hay más de 50 nadadores a lo largo de todos estos años. Ahora empezaremos a hacer rutas pero a nivel nacional. En la “Ruta del Bicentenario” estuvieron deportistas conocidos como Mauricio Fiol, Bruno Castillo, Christian Tschudi y Eduardo Collazos.

¿Qué planes tienen a futuro?

Hemos enviado a todos los centros de Latinoamérica lo que hacemos y están viendo qué pueden hacer en sus países de acuerdo al deporte que hagan. La idea es que hay que sensibilizar a la población afectada. El tener hijos también afecta a las personas solteras o a los homosexuales. Nosotros nadamos por todos.

En este contexto, ¿es más difícil tener hijos?

Los deseos de ser padres o madres nunca se han disminuido. Lo que pasa es que no hay trabajo, no hay plata, todo se vuelve más difícil. Cuando hablamos de sensibilizar a la población incluimos al Estado, en este momento, no pueden ni dar vacunas. Nosotros seguimos igual en nuestra lucha, nuestra causa.

