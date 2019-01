Luchador de UFC salvó a una mujer que estaba siendo golpeada

No solo utilizan su fuerza y destreza para ganar campeonatos en la UFC. Resulta que Denis Stojnic, un exluchador bosnio de UFC, socorrió a una mujer que estaba siendo maltratada y golpeada a la salida de una discoteca por un hombre que también salía del recinto.

Las cámaras de seguridad de la salida de una discoteca captaron el momento en el que Denis Stojnic rescató a una mujer en el preciso momento del ultraje.

El bosnio no pelea desde el 2016, pero es conocido en su natal Saravejo por tener una de las discotecas más famosas allí abiertas. Durante las noches, Denis Stojnic, se encarga de ver las cámaras de seguridad para que no haya ningún problema ni dentro ni fuera de su local.

En eso estaba cuando viO que una mujer se estaba yendo del lugar y fue agredida por un hombre que salió unos segundos después que ella. El violento la tomó de los pelos, la empujó contra un auto y allí fue cuando apareció el ex luchador.

Lo primero que hizo Stojnic fue golpearlo en el rostro, tirarlo al suelo y controlarlo. "Cuando vi las imágenes inmediatamente salí corriendo y reaccioné así para proteger a esa mujer del abusador", contó.

"Desafortunadamente en nuestro país la violencia contra las mujeres ocurre con frecuencia y mi deber como hombre, ciudadano y propietario de un club es que todos se sientan seguros, y especialmente las mujeres, que pueden ser las hijas, hermanas o madres de alguien", finalizó Stojnic.

