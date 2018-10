Lucca Mesinas: "El surf es una de las disciplinas que más crece en Perú"

Es uno de los talentos más grandes del surf en el Perú. Obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Surf del 2016 y este año consiguió la de bronce en la misma competición donde además, el team Perú logró ubicarse en la quinta casilla del puntaje general. Su nombre es Lucca Mesinas, un mancoreño que vive para las olas, recibió los laureles deportivos en 2017 y ahora está decidido a llevarse el oro en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Entrevista: Rosa María Muñoz

Lucca, ¿qué sensación te dejó obtener el bronce en este último Mundial?

Yo creo que siempre se apunta a la de oro pero lamentablemente no se dio. Igual que en el 2016 justo estaba a punto de llegar a la final y no me fue bien en ese último heat entonces tuve que bajar nuevamente a repechaje. Lo mejor que puedes hacerlo es tomarlo bien y aprovechar la segunda oportunidad que se te da. Eso fue lo que hice y me ayudó a estar con ritmo para llegar a la final donde bueno, hice lo mejor posible para que Perú tenga una medalla.

¿Por qué tus compañeros no pudieron subir al podio al igual que tú?

Nosotros no estamos muy acostumbrados a competir heats de tan poco tiempo entonces era algo como una ruleta inesperada, la suerte no nos ayudó mucho y por eso las mujeres se fueron un poco temprano y eso fue lo que tal vez hizo que el equipo no quedara en un mejor puesto. Además el nivel está más fuerte que otros años. Japón fue con un equipo bastante fuerte y es por ello que lograron el oro por equipos. Cada año el nivel sube porque los mundiales ISA van a ser ahora clasificatorios para los Juegos Olímpicos así como ahora lo fue para los Panamericanos.

¿Y el nivel peruano está mejorando?

Yo creo que el surf está creciendo más en el Perú no solo en los resultados del Mundial sino también en los resultados del tour que hacemos de la World Surf League. Los peruanos estamos subiendo cada vez más en el ránking y acercándonos al top. Se vienen un montón de buenas generaciones, el surf es una de las disciplinas que más está creciendo y crecerá aún más porque hay muchos niños que ahora practican más este deporte y hay más oportunidades también de competición.

¿Cómo nació este amor por las olas?

He vivido en Máncora toda mi vida y estás frente al mar. Solo te dan ganas de estar ahí todo el día, además tuve la suerte de que mis papás corren tabla y ellos me enseñaron cuando tenía 5 años y así fue como aprendí.

¿Cuál es tu principal motor para competir?

En este deporte hay que perder bastante para aprender. Hay años donde no te va muy bien y te dan ganas de dejarlo todo pero es ahí cuando tienes a tu familia o tus entrenadores. En mi caso yo tengo muchos entrenadores en distintas partes del mundo que han sido también inspiración para seguir adelante.

¿Hay alguna edad donde los surfers alcanzan su mejor nivel?

Es un deporte donde necesitas un montón de experiencia. Es bastante táctico entonces tienes que saber muchas cosas, leer mucho los lugares donde vas, saber cómo se comporta el mar. Desde los 20 a los 27 es el momento donde más enfocado tienes que estar para conseguir todas tus metas.

¿Cuál es para ti el mejor lugar en Perú y en el mundo para correr olas?

Las mejores olas están donde yo vivo, en el norte del país pero no hay muchas competencias es lo malo. El país que elijo siempre es Indonesia, es uno de los lugares más increíbles para surfear. Siempre trato de darme una escapada allá cada año.

¿Qué es lo más difícil de tener que viajar tanto?

Extrañas absolutamente todo, hasta lo más simple y peor aún nosotros que somos de Perú y dejar la comida es terrible. Yo paso bastante tiempo entrenando en California porque me gusta practicar ahí. Creo que la última vez que estuve en Perú fue en julio y estoy contando los días para volver a ver a mi familia.

¿Aún tienes más campeonatos que correr este año?

Ahora estoy en Costa Rica, luego me voy a un campeonato de California. Después regreso a entrenar a Perú y luego a disputar 'La Triple Corona' de Hawai que es súper importante y este año cerraría con los Panamericanos de Surf en Punta Rocas.

¿Vas por el oro en los Panamericanos 2019?

Considero que llego en el mejor momento de mi carrera para los Panamericanos, este año ya ha sido bueno y sé que todo se pondrá mejor. Definitivamente voy por el oro, además considero estoy en la edad perfecta y el nivel perfecto.

