Los 5 deportes más exóticos de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Los Juegos Olímpicos de la Juventud iniciaron el 6 de octubre en Buenos Aires y además de las tradicionales disciplinas que integran esta competición, hay algunas que han llamado la atención por su excentricidad o innovación en su inclusión. Aquí te contamos cuáles son:

Escalada deportiva

Esta disciplina consta básicamente en trepar paredes tomando en cuenta 3 categorías: velocidad, bloque y dificultad. Hombres y mujeres participan en simultáneo con la protección debida y con el objetivo de ser los primeros en llegar a la meta superando los obstáculos. Es la primera vez que se incluye a la escalada en una competición oficial y esto solo es el adelanto de lo que se verá en mayor magnitud en Tokio 2020.

Breaking

Es común ver la práctica de esta actividad en distintas partes del mundo pero ahora se decidió llevar al plano profesional y competitivo pues se considera este baile "representa una mezcla de deportes emergentes, universales y urbanos con un atractivo juvenil significativo", según el Comité Olímpico Internacional. Se lleva a cabo de manera individual o grupal.

Handball de playa

Esta es una variación del handball tradicional trasladado a la arena. El partido se divide en dos sets de 10 minutos cada uno pero no se define por diferencia de goles como lo acostumbrado, si uno ganó el primer set y el siguiente el segundo, definen el duelo en el shoot out (contraataques). Aún se encuentra en prueba pues no se ha confirmado su inclusión en Tokio 2020.

Básquet 3x3

Como su nombre lo indica solo incluye 3 jugadores por equipo y un aro. El partido solo dura 10 minutos o cuando una escuadra alcance los 21 puntos. Una canasta vale 1 punto y el lanzamiento desde la línea de 3 suma 2 puntos. En caso exista un empate hasta el final del tiempo establecido, se jugará un periodo suplementario donde el vencedor será aquel que acumule 2 puntos lo antes posible. Esta disciplina ya está incluida en Tokio 2020.

Hockey 5

Se juega en un formato reducido en comparación al hockey tradicional pues solo cuenta con 5 jugadores y además se incluye un tablón de 25 centímetros en los límites de terreno que impide que la pelota salga, haciéndolo más dinámico. Consta de dos tiempos de 10 minutos y ya tuvo su primera prueba en la edición pasada de los Juegos Olímpicos de la Juventud (Nanjinig 2014).

