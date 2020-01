Lo quiere Tokio 2020: Alonso Wong no pierde las esperanzas de clasificar a Juegos Olímpicos

Nuestros deportistas peruanos aún no pierden la fe de estar en el evento multideportivo más grande del planeta: los Juegos Olímpicos. Fiesta que este año se celebrará en Tokio y a la cual asistirán los mejores del mundo en cada disciplina. No obstante, obtener un cupo para esta cita no es nada fácil. Es todo un proceso que incluso puede durar una buena cantidad de años llenos de sacrificios. Más aún cuando la falta de apoyo es el principal obstáculo, tal y como ocurre en nuestro país, donde una gran cantidad de atletas, a solo cinco meses de esta competencia, aún sigue luchando por estar presente.

Uno de ellos es Alonso Wong, nuestro medallista en Lima 2019, quien desde el 20 de enero volverá a ponerse el judogi para participar en el Grand Prix Tel Aviv, a realizarse del 23 al 25 del presente mes en Israel. Este campeonato le permitirá seguir sumando puntos en el ranking mundial.

Alonso Wong ganó medalla de plata en Lima 2019. (Foto: Federación Peruana de Judo)

Cabe resaltar que de acuerdo al manual de clasificación, el judo otorgará un cupo a los 18 primeros lugares (solo uno por país). No obstante, Wong aún tiene las posibilidades intactas de alcanzar una plaza gracias a la única cuota continental que brindará su división.

El peruano se encuentra ubicado en el puesto 43 del ranking olímpico en los -73kg con untotal de 944 puntos, y solo encima de él se encuentra el brasileño Eduardo Barbosa (puesto 38 con 1,176 puntos).

Perú anhela volver a ver a otro judoca nacional en unos Juegos Olímpicos, pues hasta el momento los únicos que han logrado esta hazaña son Carlos Zegarra (en Beijing 2008) y Juan Postigos (en Londres 2012 y Río 2016).

El Perú tiene futuro

El judo nos ha traído grandes logros a lo largo del 2019. Recordemos que en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Perú se alzó con tres medallas en esta disciplina gracias a Yuta Galarreta, Yuliana Bolívar y Alonso Wong. Ahora, es momento de dar el gran salto en la categoría e ir a torneos de más jerarquía.

