Lima 2019: Perro se metió a la maratón femenina en plena Av. Arequipa y fue retirado por la policía | VIDEO

Se robó las carcajadas. Esta mañana, la maratón femenina inició en Miraflores y recorrió varios distritos de la capital, cuando las deportistas seguían su marcha en la avenida Arequipa por el distrito de Lince, ocurrió un hecho bastante curioso. Y es que un perro casi interrumpe el paso de las atletas.

Video: TV Perú

El can ya estaba a punto de ingresar al medio de la pista pero un policía que resguardaba que los hinchas no invadan los carriles, se cruzó para botar al animal. El hecho causó risas entre los espectadores y felizmente no bloqueó el tramo de ninguna atleta, mucho menos de nuestra representante, Gladys Tejeda.