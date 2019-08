Kimberly García ganó medalla de plata en marcha atlética en los Juegos Panamericanos 2019 | VIDEO

Kimberly García se quedó con la medalla de plata en marcha atlética en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La deportista tuvo una gran presentación la mañana de este domingo y ayudó a que Perú alcance su decimoséptima presea en este evento.

La marchadora registró un tiempo de 1 hora y 29 minutos en la carrera de 20 km y quedó por detrás de la colombiana Sandra Arena, que obtuvo la presea dorada, gracias a un tiempo de 1 hora 28 minutos y 3 segundos, que significa un récord panamericano.

Kimberly García fue la peruana a la que le fue mejor en la prueba realizada en Miraflores. Y es que Mary Andía terminó en la décima posición, con un tiempo de 1 hora 37 minutos y 3 segundos, poco más de 9 minutos respecto a la ganadora.

La brasileña Erica Rocha, otra de las favoritas en la competencia, registró un tiempo de 1 hora 30 minutos y 34 segundos, y completó el podio de marcha atlética femenina de los Juegos Panamericanos, el evento multideportivo más importante del continente.

"Esperaba la medalla de oro, estoy contenta por el tiempo que hice. El apoyo de la gente me ayudó. El oro era mi objetivo. Pasé por lesiones, pero me recuperé y me preparé mentalmente. Estoy contenta, pero esperaba más", indicó García a Latina, tras su presentación.

Hasta el momento, Perú tiene 4 medallas de oro, 3 de plata y 10 de bronce en los Juegos Panamericanos.

