Lima 2019: hija de Steve Jobs, fundador de Apple, participará en los Juegos Panamericanos | FOTOS

Miles de deportistas llegarán en los próximos días para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y una será nada menos que la hija menos de Steve Jobs, fundador de Apple.

Eve Jobs, de 21 años, competirá en Lima 2019 con el equipo de saltos de caballo de Estados Unidos el próximo martes 6 de agosto.

"La principal razón por la que hago este deporte es que me encantan mis animales, me encantan mis caballos. Desde que era pequeña, estaba encaprichada con estos animales y siempre quise estar cerca de ellos. Y eso se ha desarrollado cada vez más. Con las oportunidades que se me han presentado para competir, no podría ser más feliz y afortunada", dijo a la agencia EFE.

"Los saltos de caballo me han dado tanto en diferentes momentos de mi vida. Me ha dado un lugar donde refugiarme si estoy abrumada por mis estudios (en la Universidad de Stanford) o cosas que pasan en mi vida. Ha sido siempre mi refugio", añadió.

Eve Jobs ha participado en estas competencias desde muy pequeña y ha ganado mucha experiencia, por lo que participará en Lima 2019 con el equipo de Estados Unidos.