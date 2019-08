Lima 2019 | Fernando Armas quiere reunirse con Gladys Tejeda y pedirle autorización para imitarla | VIDEO

Luego del comunicado de la entidad Alerta Contra el Racismo del Ministerio de Cultura, exigiendo al cómico Fernando Armas unas disculpas públicas tras su imitación "estereotipada" sobre Gladys Tejeda, el cómico salió a cumplir con lo solicitado.

"A las personas que sienten que yo he ofendido, les pido mil disculpas, sobre todo a Gladys de quien valoro todo su esfuerzo por lo que ha hecho por el país y por todo lo que ha hecho ella como provinciana, al igual que yo", afirmó el cómico nacional sobre la imitación realizada.

Eso sí, no compartió las críticas en las que lo tildaban de "racista" o "discriminador": "Lo que me resulta a mí paradójico que me acusen de racista o clasista, cuando yo tengo orígenes provincianos y mis padres han salido de su tierra para crear un futuro", añadió.

Finalmente, Fernando Armas expresó su deseo de juntarse con Gladys Tejeda y solicitarle permiso para continuar con su imitación: "Ojalá haya la oportunidad de poder encontrarme con Gladys, abrazarla, felicitarla y pedirle a ella la autorización para poder imitarla", añadió.

Video: América TV

