Lima 2019: "Estamos trabajando fuerte para terminar a tiempo" [VIDEO]

Se inicia la cuenta regresiva. El 26 de julio del próximo año, exactamente dentro de un año, se dará inicio a los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos y nuestro país será la sede donde 6680 deportistas pelearán por subirse al podio y brillar en sus disciplinas.

Conocida la elección de Lima como sede principal para el evento multidisciplinario más importante del continente, es evidente que salten preguntas en cuanto a la infraestructura, villas deportivas y organización en general. Por ello, Carlos Neuhaus, presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL), explica el presente de las obras a 365 días de la apertura.

A 12 meses del inicio de los Juegos, ¿cómo van las obras?

Vamos avanzando de una manera intensa. El futuro centro acuático, donde serán las competencias de natación, saltos ornamentales, nado artístico, abarca varios recintos deportivos, se terminará en marzo del próximo año. Salvo la parte del centro acuático del llenado de la piscina y el calibrado de la misma, se terminará en mayo aproximadamente.

Con el reloj a contratiempo, ¿cómo se están manejando los avances e inconvenientes?

Problemas hay todo el tiempo y todos los días, pero poco a poco hemos ido superándolos y seguro que vamos a tener más problemas, pero los vamos a ir superando como hasta ahora. Ya sabemos más o menos cuáles son los riesgos que se vienen y en eso estamos trabajando. Pero todo marcha como lo buscamos, pero también hay problemas todos los días a los que nos enfrentamos y tenemos que superar, pero ya tenemos 1086 departamentos listos y ya iniciamos la etapa de los acabados. Este es el centro neurálgico de las competencias, junto con el de Villa María y el del Callao, que es donde se van a realizar la mayor cantidad de deportes y se deben terminar en marzo.

¿Cómo van las obras en las otras villas deportivas ?

En la Villa Panamericana de Lima 2019, que está en Villa El Salvador, ya se terminaron de construir los 1086 departamentos y ahora están en la parte de acabados. Estamos esperando que terminen en diciembre de este año, incluso con el tema de jardinería, que se podría extender a enero o febrero. En Villa María del Triunfo está programado para marzo del próximo año. En el Callao estamos haciendo un Polideportivo, arreglando el coliseo existente eso debería estar también para marzo y la remodelación del estadio de San Marcos para las competencias de fútbol también ya está en proceso.

¿Se puede decir que las obras ya superaron el 50% de avance?

Hay que tener en cuenta que muchas pruebas son en escenarios naturales ya existentes. Lo más importante para la competencia es la Villa Deportiva Nacional (Videna) y Villa María del Triunfo, esas son las dos claves. Después hay otros deportes que son sedes individuales, que en la línea de tiempo no tiene tanta exigencia, pero tiene que acabar a tiempo y estamos trabajando fuerte para lograrlo, pero lo que más nos preocupaba ya está todo terminado.

¿Qué cambios y/o remodelaciones se están realizando en la Videna?

Estamos avanzando con la pista de calentamiento para el atletismo. Siempre se exige una pista de calentamiento al costado de la pista de competencia, como es en la natación. Siempre se necesita un lugar donde los deportistas se puedan preparar para luego competir. Hay una media luna que sería la marca de la pista atlética y la media hondonada, que es donde se sembrará el grass para la competencia de jabalina y demás competencias.

Pese a los inconvenientes en el ámbito político, ¿el apoyo del Estado ha continuado?

En cuestión del apoyo del Estado vamos bien, no ha habido ningún retraso con las transferencias, están colaborando. Como hubo algunos cambios en el gabinete, sobre todo en la parte de economía, se tuvo que explicar que estamos haciendo estos esfuerzos con bastante criterio para no incurrir en gastos no necesarios. Aquí, en Lima, se necesitaba un cambio en la pista atlética porque era imposible que se pueda batir récords internacionales y ahora se está construyendo una buena pista de atletismo.

¿Cómo va el tema logístico?

Ya estamos entrando en los temas organizacionales, que no es poca cosa, y estamos buscando 15 mil voluntarios para Lima 2019, que para eso hemos abierto una página en nuestro portal para que se inscriban. Ellos nos ayudarán con los deportistas, los espectadores, ubicarlos en sus sitios, recibir a las delegaciones, orientarlos en las Villas Panamericanas

¿Qué sucederá con la infraestructura terminado Lima 2019?

La Villa Panamericana para Lima 2019 será un programa de vivienda que ya estamos trabajando en el legado. Todos estos centros deportivos hacían falta a gritos, entonces se van a utilizar al máximo y estamos apostando en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, en donde casi dos millones de habitantes van a poder usar los recintos deportivos. Estamos descentralizando el deporte, pero, sobre todo, lo que queremos es generar un legado para que la juventud se interese en el deporte y donde tener alternativas para desarrollarse.

