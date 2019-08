Lima 2019 EN VIVO sigue el día 18 de competencia de los Juegos Panamericanos 2019 | VÍA TV PERÚ

Lima 2019 | EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue todas las disciplinas del día 18 de competición. La jornada será desarrollará este sábado 10 de agosto e iniciará a las 8:00 a.m. en las distintas sedes de los Juegos Panamericanos 2019. Serán 22 disciplinas las que verán acción en esta jornada y 20 de ellas entregarán medallas.

Los Juegos Panamericanos van llegando a su fin y en su penúltimo día de competencia 16 disciplinas cierran sus actividades además que el último deporte que falta, entra en acción: físicoculturismo con las modalidades de culturismo clásico (varones) y fitness coreográfico (mujeres).

En cuanto a los deportistas peruanos, este sábado puede haber una jornada histórica porque la delegación bicolor presenta varios candidatos a medalla de oro. Que al menos dos de ellos lo consigan, el equipo local habrá sumado 10 medallas doradas y superará su récord histórico que dice que en las anteriores 17 ediciones juntas alcanzó 8 preseas de oro.

Frontón con Kevin Martínez y Claudia Suárez, así como Karate con Alexandra Grande, son las esperanzas medalleras de esta histíorica delegación peruana que quiere llegar a la ceremonia de clausura con al menos 33 medallas conseguidas.

No te pierdas las actividades de este penúltimo día de los Juegos Panamericanos y ten la mejor guía, aquí:

ATLETISMO

Lugar: Videna de San Luis



Martillo Femenino Final

Hora: 2:00 pm.

Salto con Garrocha Masculino Final

Hora: 2:20 p.m.

Triple Masculino Final

Hora: 2:30 p.m.

110m Vallas Masculino Final

Hora: 2:40 p.m.

800m Masculino Final

Hora: 2:55 p.m.

3000m Obstáculos Femenino Final

Hora: 3:10 p.m.

Jabalina Masculino Final

Hora: 3:45 p.m.

3000m Obstáculos Masculino Final

Hora: 4:10 p.m.

4x400m Relevos Femenino Final

Hora: 4:40 p.m.

4x400m Relevos Masculino Final

Hora: 4:54 p.m.

BALONCESTO

Lugar: Coliseo Eduardo Dibos de San Borja



Femenino Medalla de bronce

Hora: 6:00 pm.



Femenino Medalla de oro

Hora: 9:00 pm.

CICLISMO DE RUTA

Lugar:

Ruta Femenil Finales

Hora: 9:00 am.

Peruanas: Cinthya Dávila, Luddy Fernández, Angie Paulett,



Ruta Varonil Finales

Hora: 1:00 pm.

Peruanos: Alonso Gamero, André Gonzales, Royner Navarro, Alain Quispe.

ESGRIMA

Lugar: Centro de Convenciones de Lima



Mujeres Épée Equipo Cuartos de final

Hora: 9:00 am.

Hombres Sable Equipo Cuartos de final

Hora: 10:10 am.

Hombres Sable Equipo Semifinal

Hora: 11:00 am.

Mujeres Épée Equipo Semifinal

Hora: 11:00 am.

Hombres Sable Equipo Clasificaciones 5-8

Hora: 12:20 pm.

Mujeres Épée Equipo Clasificaciones 5-8

Hora: 12:20 pm.

Hombres Sable Equipo Posiciones 5-6

Hora: 1:40 pm.

Hombres Sable Equipo Posiciones 7-8

Hora: 1:40 pm.

Mujeres Épée Equipo Posiciones 5-6

Hora: 1:40 pm.

Mujeres Épée Equipo Posiciones 7-8

Hora: 1:40 pm.

Mujeres Épée Equipo Partido Medalla Bronce

Hora: 3:00 pm.

Hombres Sable Equipo Partido Medalla Bronce

Hora: 4:00 pm.

Mujeres Épée Equipo Partido Medalla Oro

Hora: 5:00 pm.

Hombres Sable Equipo Partido Medalla Oro

Hora: 6:00 pm.

FÍSICOCULTURISMO

Lugar: Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos



Masculino Classic Bodybuilding semifinal y final

Hora: 4:00 pm.

Female´s Fitness semifinal y final

Hora: 5:00 pm.

FUTBOL

Lugar: Estadio San Marcos



Masculino Medalla de Bronce

Mexico vs. Uruguay

Hora: 5:30 pm.

Masculino Medalla de Oro

Honduras vs. Argentina

Hora: 8:30 pm.

GOLF

Lugar: Lima Golf Club de San Isidro



Individual femenino Ronda 3

Hora: 8:00 am.



Individual masculino Ronda 3

Hora: 8:00 am.



Equipos mixtos Ronda 3

Hora: 8:00 am.

HOCKEY

Lugar: Complejo deportivo de Villa María del Triunfo



Masculino Puestos 7-8

Peru vs. Mexico

Hora: 9:30 am.

Masculino Puestos 5-6

Cuba vs. Trinidad y Tobago

Hora: 11:45 am.

Masculino Medalla de Bronce

Estados Unidos vs. Chile

Hora. 3:00 pm.

Masculino Medalla de Oro

Argentina vs. Canada

Hora: 5:15 pm.

JUDO

Lugar: Polideportivo de la Videna de San Luis



-63 kg Femenino Eliminatoria

Hora: 3:00 pm.



-81 kg Masculino Eliminatoria

Hora: 3:00 pm.



-70 kg Femenino Eliminatoria

Hora: 3:00 pm.



-90 kg Masculino Eliminatoria

Hora: 3:00 pm.

-63 kg Femenino Semifinal

Hora: 4:30 pm.



-81 kg Masculino Semifinal

Hora: 4:30 pm.



-70 kg Femenino Semifinal

Hora: 4:30 pm.



-90 kg Masculino Semifinal

Hora: 4:30 pm.

-63 kg Femenino Final

Hora: 6:00 pm.



-81 kg Masculino Final

Hora: 6:00 pm.



-70 kg Femenino Final

Hora: 6:00 pm.



-90 kg Masculino Final

Hora: 6:00 pm.

KARATE

Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador

Hora: 10:00 am.

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo A

(PER) RODRIGUEZ Selene Eliset vs. (BRA) DE PAULA Jessica

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo B

(DOM) VILLANUEVA FABIAN Ana vs. (MEX) HERNÁNDEZ Alicia

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo A

(USA) NISHI Shannon vs. (ARG) BENITEZ Yamila

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo B

(GUA) GONZALEZ Cheili vs. (PAR) SERVIN Leyla

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo A

(PER) RODRIGUEZ Selene Eliset VS. (USA)NISHI Shannon

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo B

(DOM) VILLANUEVA FABIAN Ana vs. (GUA) GONZALEZ Cheili



Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo A

(ARG) BENITEZ Yamila VS. (BRA) DE PAULA Jessica



Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo B

(PAR) SERVIN Leyla vs. (MEX) HERNÁNDEZ Alicia

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo A

(PER) RODRIGUEZ Selene Eliset vs. (ARG)BENITEZ Yamila



Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo B

(DOM) VILLANUEVA FABIAN Ana vs. (PAR) SERVIN Leyla

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo A

(BRA) DE PAULA Jessica vs. (USA) NISHI Shannon

Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo B

(MEX) HERNÁNDEZ Alicia vs. (GUA) GONZALEZ Cheili

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo A

(VEN) NAVARRETE Genesis vs. (PAN) BORZELLI Yaremi Raquel

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo B

(MEX) FLORES Paula Ivonne vs. (CUB) TORRES Baurelys

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo A

(BRA) KUMIZAKI Valéria vs. (CAN) CAMPBELL Kathryn

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo B

(PER) VINDROLA Alessandra vs. (CHI) ASTUDILLO AROS Tihare

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo A

(VEN) NAVARRETE Genesis vs. (BRA) KUMIZAKI Valéria

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo B

(MEX) FLORES Paula Ivonne vs. (PER) VINDROLA Alessandra

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo A

(CAN) CAMPBELL Kathryn vs. (PAN) BORZELLI Yaremi Raquel

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo B

(CHI) ASTUDILLO AROS Tihare vs. (CUB) TORRES Baurelys

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo A

(VEN) NAVARRETE Genesis vs. (CAN) CAMPBELL Kathryn

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo B

(MEX) FLORES Paula Ivonne vs. (CHI) ASTUDILLO AROS Tihare

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo A

(PAN) BORZELLI Yaremi Raquel vs. (BRA) KUMIZAKI Valéria

Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo B

(CUB) TORRES Baurelys vs. (PER) VINDROLA Alessandra

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo B

(PER) MENDOZA Carlos vs. (VEN) VALERA Freddy

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo B

(ECU) ESPINOZA Esteban vs. (COL) SINISTERRA Carlos

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo A

(URU) MACEDO Juan Alen vs. (USA)MADANI Kamran

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo B

(PER) MENDOZA Carlos vs. (ECU) ESPINOZA Esteban

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo A

(MEX) CUEVAS Alan Ever vs. (BOL) YUSSUF Mohamed Jalal

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo B

(COL) SINISTERRA Carlos vs. (VEN) VALERA Freddy

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo A

(URU) MACEDO Juan Alen vs. (MEX) CUEVAS Alan Ever

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo B

(PER) MENDOZA Carlos vs. (COL) SINISTERRA Carlos

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo A

(BOL) YUSSUF Mohamed Jalal vs. (USA) MADANI Kamran

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo B

(VEN) VALERA Freddy vs. (ECU) ESPINOZA Esteban

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo A

(URU) MACEDO Juan Alen vs. (BOL) YUSSUF Mohamed Jalal

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo A

(USA)MADANI Kamran vs. (MEX) CUEVAS Alan Ever

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo A

(USA)IRR Brian vs. (CHI) ROJAS Rodrigo

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo B

(CAN) GAYSINSKY Daniel vs. (DOM) CASTILLO Anel

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo A

(PER) BELTRAN Jorge vs. (ARG) PEREZ Agustin

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo B

(ECU) MINA Franklin vs. (COL) LENIS Diego

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo A

(USA)IRR Brian vs. (PER) BELTRAN Jorge

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo B

(CAN) GAYSINSKY Daniel vs. (ECU) MINA Franklin

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo A

(ARG) PEREZ Agustin vs. (CHI) ROJAS Rodrigo

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo B

(COL) LENIS Diego vs. (DOM) CASTILLO Anel

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo A

(USA)IRR Brian vs. (ARG) PEREZ Agustin

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo B

(CAN) GAYSINSKY Daniel vs. (COL) LENIS Diego

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo A

(CHI) ROJAS Rodrigo vs. (PER) BELTRAN Jorge

Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo B

(DOM) CASTILLO Anel vs. (ECU) MINA Franklin

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo A

(MEX) CABALLERO Xhunashi vs. (USA) HILL Ashley

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo B

(BRA) DOS SANTOS Érica vs. (CAN) JUMAA Haya

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo A

(VEN) GARCES SEQUERA Claudymar vs. (DOM) DIAZ MEDINA Karina

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo B

(PER) GRANDE Alexandra vs. (ECU) FACTOS Jacqueline

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo A

(MEX) CABALLERO Xhunashi vs. (VEN) GARCES SEQUERA Claudymar

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo B

(BRA) DOS SANTOS Érica vs. (PER) GRANDE Alexandra

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo A

(DOM) DIAZ MEDINA Karina vs. (USA)HILL Ashley

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo B

(ECU) FACTOS Jacqueline vs. (CAN) JUMAA Haya

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo A

(MEX) CABALLERO Xhunashi vs. (DOM) DIAZ MEDINA Karina

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo B

(BRA) DOS SANTOS Érica vs. (ECU) FACTOS Jacqueline

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo A

(USA) HILL Ashley vs. (VEN) GARCES SEQUERA Claudymar

Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo B

(CAN) JUMAA Haya vs. (PER) GRANDE Alexandra

Femenino Hasta 50kg Semifinales

Femenino Hasta 55kg Semifinales

Femenino Hasta 61kg Semifinales

Masculino Hasta 84kg Semifinales

Masculino Más de 84kg Semifinales

Femenino Hasta 50kg Final

Femenino Hasta 55kg Final

Femenino Hasta 61kg Final

Masculino Hasta 84kg Final

Masculino Más de 84kg Final

LUCHA

Lugar: Polideportivo del Callao

Hora: 10:00 am.

Estilo libre masculino 86 kg 1/8 Final

(ARG)BAEZ Ricardo A. vs. (CAN) MOORE Alexander

Estilo libre masculino 86 kg 1/8 Final

(PAR) RAMIREZ Diego vs. (CUB) TORREBLANCA Yurieski

Estilo libre masculino 74 kg Cuartos de Final

(PER) HERRERA Abel vs. (USA)BURROUGHS Jordan

Estilo libre masculino 74 kg Cuartos de Final

(DOM) RODRÍGUEZ Julio R. vs. (CUB) GARZÓN Geandry

Estilo libre masculino 74 kg Cuartos de Final

(ARG)LLANO Jorge Ivan vs. (PUR) GOMEZ Franklin

Estilo libre masculino 74 kg Cuartos de Final

(CAN) BALFOUR Jevon vs. (COL)GUZMAN Hernan

Estilo libre masculino 97 kg Cuartos de Final

(PUR) RAMOS Evan vs. (USA)SNYDER Kyle

Estilo libre masculino 97 kg Cuartos de Final

(DOM) PÉREZ Luis Miguel vs. (CRC) LACEY Maxwell L.

Estilo libre masculino 97 kg Cuartos de Final

(CUB) SALAS Reineris vs. (PER) VALVERDE Ronald

Estilo libre masculino 97 kg Cuartos de Final

(VEN) DIAZ Jose vs. (CAN) STEEN Jordan

Estilo libre masculino 125 kg Cuartos de Final

(VEN) VIVENES Luis F. vs. (CUB) PINO Oscar

Estilo libre masculino 125 kg Cuartos de Final

(BRA) BRAGA Antoine vs. (ECU) MANCHENO Víctor A.

Estilo libre masculino 125 kg Cuartos de Final

(USA) GWIAZDOWSKI Nicholas vs. (PER) GUNNING Andreus

Estilo libre masculino 125 kg Cuartos de Final

(PUR) SANTOS Marcos vs. (CAN) JARVIS Korey

Estilo libre masculino 86 kg Cuartos de Final

(COL) IZQUIERDO Carlos A. vs. (PER) AMBROCIO Edinson

Estilo libre masculino 86 kg Cuartos de Final

(VEN) CEBALLOS Pedro vs. (MEX) ANGUIANO Christian

Estilo libre masculino 86 kg Cuartos de Final

(JAM) ARTHUR Angus vs. (USA)DOWNEY III James P.

Estilo libre masculino 86 kg Cuartos de Final

Estilo libre masculino 74 kg Semifinal

Estilo libre masculino 97 kg Semifinal

Estilo libre masculino 125 kg Semifinal

Estilo libre masculino 86 kg Semifinal

Estilo libre masculino 86 kg Repesca Ronda 1

Estilo libre masculino 74 kg Repesca de Bronce

Estilo libre masculino 74 kg Final

Estilo libre masculino 86 kg Repesca de Bronce

Estilo libre masculino 97 kg Repesca de Bronce

Estilo libre masculino 86 kg Final

Estilo libre masculino 125 kg Repesca de Bronce

Estilo libre masculino 97 kg Final

Estilo libre masculino 125 kg Final

NATACIÓN

Lugar: Centro Acuático de la Videna de San Luis



1500m Estilo Libre Femenino Final 1

Hora: 11:00 a.m.

200m Combinado Individual Femenino Serie 1

Hora: 11:20 a.m.

200m Combinado Individual Femenino Serie 2

Hora: 11:24 a.m.

200m Combinado Individual Femenino Serie 3

Hora: 11:29 a.m.

200m Combinado Individual Masculino Serie 1

Hora: 11:33:00 a.m.

200m Combinado Individual Masculino Serie 2

Hora: 11:38 a.m.

200m Combinado Individual Masculino Serie 3

Hora: 11:42 a.m.

200m Combinado Individual Masculino Serie 4

Hora: 11:46 a.m.

1500m Libre Masculino Final 1

Hora: 11:51 a.m.

1500m Libre Masculino Final 2

Hora: 12:09:00 p.m.

4x100m Relevo combinado femenino Serie 1

Hora: 12:27 p.m.

4x100m Relevo combinado femenino Serie 2

Hora: 12:34 p.m.

4x100m Relevo Combinado Masculino Serie 1

Hora: 12:40 p.m.

4x100m Relevo Combinado Masculino Serie 2

Hora: 12:46 p.m.

1500m Estilo Libre Femenino Final 2

Hora: 8:30 p.m.

200m Combinado Individual Femenino Final B

Hora: 8:50:00 p.m.

200m Combinado Individual Femenino Final A

Hora: 8:55:00 p.m.

200m Combinado Individual Masculino Final B

Hora: 9:08:00 p.m.

200m Combinado Individual Masculino Final A

Hora: 9:13 p.m.

1500m Libre Masculino Final 3

Hora: 9:26 p.m.

4x100m Relevo combinado femenino Final

Hora: 9:54 p.m.

4x100m Relevo Combinado Masculino Final

Hora: 10:10 p.m.

PATINAJE DE VELOCIDAD

Lugar: Costa de Verde de San Miguel



500m + Distancia Femenino Preliminares - Serie 1

Hora: 10:00 a.m.

500m + Distancia Femenino Preliminares - Serie 2

Hora: 10:00:00 a.m.

500m + Distancia Femenino Preliminares - Serie 3

Hora: 10:00 a.m.

500m + Distancia Masculino Preliminares - Serie 1

Hora: 10:20 a.m.

500m + Distancia Masculino Preliminares - Serie 2

Hora: 10:20 a.m.

500m + Distancia Masculino Preliminares - Serie 3

Hora: 10:20 a.m.

500m + Distancia Femenino Semifinal - Serie 1

Hora: 11:00:00 a.m.

500m + Distancia Femenino Semifinal - Serie 2

Hora: 11:00 a.m.

500m + Distancia Masculino Semifinal - Serie 1

Hora: 11:20 a.m.

500m + Distancia Masculino Semifinal - Serie 2

Hora: 11:20 a.m.

500m + Distancia Femenino Final

Hora: 12:10 p.m.

500m + Distancia Masculino Final

Hora: 12:30:00 p.m.

10000m Eliminacion Femenino Final

Hora: 1:30 p.m.

10000m Eliminacion Masculino Final

Hora: 2:15 p.m.

PELOTA VASCA

Lugar: Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo



Frontenis Dobles Masculino Medalla de Oro

9:00 am.

Mexico vs. Estados Unidos

Pelota de goma Individual Frontón Masculino Medalla de Oro

Hora: 9:00 am.

Pelota de goma Individual Frontón Masculino Medalla de Bronce

Hora: 9:00 am.

Pelota de goma Dobles Frontón Femenino Medalla de Oro

México vs. Cuba

Hora: 9:00 am.

Frontenis Dobles Femenino Medalla de Oro

México vs. Cuba

Hora: 9:00 am.

Frontón (PER) uano Individual Masculino Medalla de Oro

(PER) MARTÍNEZ A Cristopher K vs. (ARG) OSORIO Guillermo D

Hora: 1:00 pm.

Frontón (PER) uano Individual Femenino Medalla de Oro

(PER) SUÁREZ P Claudia M.P vs. (CUB) DURÁN A Wendy L

Hora: 1:00 pm.

Pelota de cuero Dobles Frontón Masculino Medalla de Oro

Argentina vs. Cuba

Hora: 2:00 pm.

Mano Individual Frontón Masculino Medalla de Oro

(MEX) ALVAREZ M David vs. (CUB) LEIVA NELSON Dariel

Hora: 2:00 pm.

Pelota de goma Dobles Trinquete Masculino Medalla de Oro

Argentina vs.México

Hora: 4:00 pm.

Pelota de goma Dobles Trinquete Femenino Medalla de Oro

Argentina vs. Uruguay

Hora: 4:00 pm.

POLO ACUÁTICO

Lugar. Centro Acuático de Villa María del Triunfo



Femenino Clasificación 7-8

Venezuela vs. Perú

Hora: 8:00 am.

Femenino Clasificación 5-6

México vs. puerto Rico

Hora: 9:30 am.

Femenino Medalla de Bronce

Brasil vs. Cuba

Hora: 11:00 am.

Femenino Final

Canadá vs. Estados Unidos

Hora: 12:30 pm.

Masculino Clasificación 7-8

Hora: 3:00 pm.

Masculino Clasificación 5-6

Hora: 4:30 pm.

Masculino Medalla de Bronce

Hora: 6:00 pm.

Masculino Final

Hora: 7:30 pm.

RAQUETBOL

Lugar: Polideportivo del Callao

Equipos Masculino Medalla de Oro

Hora: 11:00 am.

Equipos Femenino Medalla de Oro

Hora: 11:00 am.

REMO

Lugar: Albúfera de Medio Mundo de Huacho

4 remos peso ligero masculino Final

Hora: 9:10 am.

Un par cortos peso ligero F Final B

Hora: 9:20 am.

Un par cortos peso ligero F Final A

Hora: 9:30 am.

Un par de remos cortos M Final B

Hora: 9:40 am.

Un par de remos cortos M Final A

Peruano: Gonzalo Del Solar

Hora: 9:50 am.



4 Pares es de remos cortos F Final

Team Perú: Camila Valle, Valeria Palacios, Pamela Noya, Alessia Palacios.

Hora: 10:00 am.



8 remos masculino Final

Hora: 11:00 am.

SOFTBOL

Lugar. Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo



Mujeres Finales

Puerto Rico vs. TBD

Hora: 10:00 am.

Mujeres Gran Final

Hora. 2:00 pm.

TENIS DE MESA

Lugar: Polideportivo de la Videna de San Luis



Equipos Femenino Semifinal

Hora: 10:00 am.

Equipos Femenino Semifinal

Hora: 10:00 am.

Equipos Masculino Semifinal

Hora: 12:30 pm.

Equipos Masculino Semifinal

Hora: 10:00 am.

Equipos Femenino Final

Hora: 5:00 pm.

Equipos Masculino Final

Hora: 7:30 pm.

TIRO CON ARCO

Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador



Arco Recurvo Mixto Equipo Ronda eliminatoria 1/8

Perú vs. Chile

9:00 am.

Arco Recurvo Mixto Equipo Ronda eliminatoria 1/8

Brasil vs. El Salvador

9:00 am.

Arco Recurvo Mixto Equipo Ronda eliminatoria 1/8

Guatemala vs. Cuba

9:00 am.

Arco Recurvo Mixto Equipo Ronda eliminatoria 1/8

Argentina vs. Venezuela

9:00 am.

Arco Recurvo Mixto Equipo Cuartos de Final

9:30 am.

Arco Recurvo Mixto Equipo Semifinales

10:00 am.

Arco Compuesto Mixto Equipo Cuartos de Final

Colombia vs. Perú

11:00 am.

Arco Compuesto Mixto Equipo Cuartos de Final

Puerto Rico vs. Argentina

11:00 am.

Arco Compuesto Mixto Equipo Cuartos de Final

México vs. Brasil

11:00 am.

Arco Compuesto Mixto Equipo Cuartos de Final

Guatemala vs. Estados Unidos

11:00 am.

Arco Compuesto Mixto Equipo Semifinales

11:30 am.

Arco Compuesto Mixto Equipo Medalla de Oro

2:22 pm.

Arco Compuesto Mujeres Individual Medalla de Oro

(USA)PEARCE Paige vs. (ARG)GONZALEZ BRIOZZO Maria E.

2:44 pm.

Arco Compuesto Hombres Individual Medalla de Oro

3:35 pm.

VELA

Lugar: Bahía de Paracas

Kiteboarder Abierto Carrera por medallas

12:30 pm.

Bote Mixto Tres Personas Carrera por medallas

12:30 pm.

Kiteboarder Abierto Carrera por medallas

Kiteboarder Abierto Carrera por medallas

Bote Mixto Dos Personas Carrera por medallas

1:15 pm.

Bote Abierto Carrera por medallas

2:00 pm.

VOLEIBOL DE SALA

Lugar: Polideportivo del Callao

Femenino Clasificación 7-8

Estados Unidos vs. Canadá

Hora: 1:00 pm.

Femenino Clasificación 5-6

Perú vs. Puerto Rico

Hora: 3:00 pm.

Femenino Semifinales

Brasil vs. Colombia

Hora: 6:30 pm.

Femenino Semifinales

República Dominicana vs. Argentina

Hora: 8:30 pm.