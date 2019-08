Otros Deportes 08 de Agosto del 2019 VER | Lima 2019 EN VIVO sigue el día 17 de competencia de los Juegos Panamericanos 2019 Lima 2019 | Sigue EN VIVO las diversas actividades programadas en el día 17 de los Juegos Panamericanos 2019. Será una jornada con 15 deportes entregando medallas . El voleibol peruano podría regalarle una gran alegría a sus hinchas en Lima 2019. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Lima 2019 | EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue todas las disciplinas del día 17 de competición. La jornada será desarrollará este viernes 9 de agosto e iniciará a las 8:00 a.m. en las distintas sedes de los Juegos Panamericanos 2019. Serán 22 disciplinas las que verán acción en esta jornada y 15 de ellas entregarán medallas.

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se van acercando al final y lo sabes cuando ves que este viernes entrarán en acción los últimos dos deportes en competencia: el patinajes de velocidad y el karate. Con esto serán 52 las disciplinas disputadas en este gran evento deportivo de la región.

Aunque serán 15 los deportes que entregarán medallas en la jornada de este viernes 9 de agosto, las esperanzas de subirse al podio en el Team perú recaen sobre el frontenis, el karate y el judo. El equipo bicolor ya hizo historia al sumar 23 medallas en lo que va de la competencia, pero el objetivo es alcanzar las 10 preseas doradas.

No te pierdas ningún detalle de esta jornada de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la que habrán 22 disciplinas en competencia incluyendo las finales de atletismo y natación.

ATLETISMO

Lugar: Videna de San Luis

Jabalina femenino

Hora: 3:05 pm.

4x400m Relevos Masculino Semifinal

Hora: 3:10 pm.

110m Vallas Masculino Semifinal

Hora: 3:30 pm.

800m Masculino Semifinal

Hora: 3:50 pm.

200m Mujeres Final (medalla)

Hora: 4:15 pm.

Lanzamiento de Bala Final (medala)

Hora: 4:20 pm.

200m Masculino Final (medala)

Hora: 4:30 pm.

10000m Masculino Final (medala)

Hora: 4:40 pm.

Altura Masculino Final (medala)

Hora: 4:50 pm.

1500m Femenino Final (medala)

Hora: 5:35 pm.

Triple Femenino Final (medala)

Hora: 5:50 pm.

5000m Femenino Final (medala)

Hora: 6:20 pm.

4x100m Relevos Femenino Final (medala)

Hora: 6:55 pm.

4x100m Relevos Masculino Final (medala)

Hora: 7:05 pm.

BALONCESTO

Lugar: Coliseo Eduardo Dibos de San Borja

Femenino

Clasificación 7º-8º

Hora: 10:30 am.

Clasificación 5º-6º

Hora 1:30 pm.

Semifinal 1

Hora: 6:00 pm.

Semifinal

Hora: 9:00 pm.

CICLISMO BMX

Lugar: Costa Verde de San Miguel

BMX Race Masculino Cuartos de final

Hora: 11:00 am.

BMX Race Femenino Semifinales

Hora: 12:30 pm.

BMX Race Masculino Semifinales

Hora: 12:36 pm.

BMX Race Femenino Final (Medalla)

Hora: 2:00 pm.

BMX Race Masculino Final (Medalla)

Hora: 2:05 pm.

ECUESTRE

Lugar: Escuela de Equitación del Ejercito de La Molina

Salto Individual - Ronda A

Hora: 11:00 am.

Salto Individual - Ronda B (Medalla)

Hora: 2:00 pm.

ESGRIMA

Lugar: Centro de Convenciones de Lima

Hombres Florete Equipo Cuartos de final 1

Hora: 9:00 am.

Mujeres Sable Equipo Cuartos de final 1

Hora: 10:10 am.

Hombres Florete Equipo Semifinal 1

Hora: 11:00 am.

Mujeres Sable Equipo Semifinal 1

Hora: 11:00 am.

Hombres Florete Equipo Clasificaciones 5-8

Hora: 12:20 pm.

Mujeres Sable Equipo Clasificaciones 5-8

Hora: 12:20 pm.

Hombres Florete Equipo Posiciones 5-6

Hora: 1:40 pm.

Hombres Florete Equipo Posiciones 7-8

Hora: 1:40 pm.

Mujeres Sable Equipo Posiciones 5-6

Hora: 1:40 pm.

Mujeres Sable Equipo Posiciones 7-8

Hora: 1:40 pm.

Hombres Florete Equipo Partido Medalla Bronce

Hora: 3:00 pm.

Mujeres Sable Equipo Partido Medalla Bronce

Hora: 4:00 pm.

Hombres Florete Equipo Partido Medalla Oro

Hora: 5:00 pm.

Mujeres Sable Equipo Partido Medalla Oro

Hora: 6:00 pm.

FUTBOL

Lugar: Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima

Femenino



Paraguay vs. Costa Rica

Medalla de bronce

5:30 pm.

Argentina vs. Colombia

Medalla de oro

8:30 pm.

GOLF

Lugar: Lima Gol Club de San Isidro

Individual femenino Ronda 2

Hora: 8:00 am.

Individual masculino Ronda 2

Hora: 8:00 am.

Equipos mixtos Ronda 2

Hora: 8:00 am.

HOCKEY

Lugar: Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo

Femenino



Perú vs. Cuba

Puestos 7-8

Hora: 9:30 am.

Uruguay vs. México

Puestos 5-6

Hora: 1:45 am.

Chile vs. Estados Unidos

Medalla de bronce

Hora: 3:00 pm.

Argentina vs. Canadá

Medalla de oro

Hora: 5:15 pm.

JUDO

Lugar: Polideportivo del Callao

-66 kg Masculino Eliminatoria

Hora: 3:00 p.m.

-57 kg Femenino Eliminatoria

Hora:3:00 p.m.

-73 kg Masculino Eliminatoria

Hora:3:00 p.m.

-66 kg Masculino Semifinal

Hora:4:30 p.m.

-57 kg Femenino Semifinal

Hora:4:30 p.m.

-73 kg Masculino Semifinal

Hora:4:30 p.m.

-66 kg Masculino Final (Medalla)

Hora:6:00 p.m.

-57 kg Femenino Final (Medalla)

6:00 p.m.

-73 kg Masculino Final (Medalla)

6:00 p.m.

KARATE

Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador

Kata individual, Round robin, Femenino

10:00 am.

Kata individual, Round robin, Masculino

11:00 am.

Kata de equipos, Round robin, Femenino

2:00 pm

Kata de equipos, Round robin, Masculino

2:40 pm

Kata individual, Finales, Femenino (Medalla)

3:20 pm

Kata individual, Finales, Masculino (Medalla)

3:20 pm

Kata de equipos, Finales, Femenino (Medalla)

3:35 pm

Kata de equipos, Finales, Masculino (Medalla)

3:35 pm.

LUCHA

Lugar: Polideportivo del Callao

Estilo libre femenino 76 kg 1/8 Final

(USA) GRAY Adeline vs. (ESA) PORTILLO Josselyn T.

Hora: 10:00 am



Estilo libre femenino 62 kg Cuartos de Final

(USA) MIRACLE Kayla C. vs. (BRA) NUNES Lais

Hora: 10:00 am

Estilo libre femenino 62 kg Cuartos de Final

(CUB) ESTORNELL Yakelin vs. (VEN) GRIMAN Nathali J.

Estilo libre femenino 62 kg Cuartos de Final

(ECU) ANTES Mayra E. vs. (COL) RENTERIA Jackeline



Estilo libre femenino 62 kg Cuartos de Final

(PUR) YAMBO Abnelis vs. (PER) MALLQUI Jannete V.



Estilo libre femenino 68 kg Cuartos de Final

(CUB) SÁNCHEZ Yudari vs. (CAN) DI BACCO Olivia G.



Estilo libre femenino 68 kg Cuartos de Final

(VEN) ACOSTA Maria J. vs. (ECU) AYOVI Leonela A.

Estilo libre femenino 68 kg Cuartos de Final

(MEX) GARNICA Ambar vs. (HON) CHAVEZ Saidy L.



Estilo libre femenino 68 kg Cuartos de Final

(USA) MENSAH Tamyra vs. (PER) SOVERO Yanet U.



Estilo libre femenino 76 kg Cuartos de Final

(CAN) DI STASIO Justina R. vs. (VEN) LAZARO Andrimar D.



Estilo libre femenino 76 kg Cuartos de Final

(COL) OLAYA Andrea C. vs. TBD

Estilo libre femenino 76 kg Cuartos de Final

(CUB) CAPOTE Mabelkis vs. (ECU) REASCO Genesis



Estilo libre femenino 76 kg Cuartos de Final

(BRA) DA SILVA Aline vs. (PER) CRUZ Diana



Estilo libre masculino 57 kg Cuartos de Final

(BRA) ALVES Daniel vs. (USA) FIX Daton



Estilo libre masculino 57 kg Cuartos de Final

(VEN) MEJIAS Pedro J. vs. (CUB) ANDREU Reineri

Estilo libre masculino 57 kg Cuartos de Final

(DOM) RAMÍREZ Juan vs. (CAN) CAPELLAN Darthe



Estilo libre masculino 57 kg Cuartos de Final

(PER) RAMOS Fidel vs. (COL) TIGREROS Oscar



Estilo libre masculino 65 kg Cuartos de Final

(DOM) RUDESINDO Albaro vs. (MEX) DÍAZ Brandon



Estilo libre masculino 65 kg Cuartos de Final

(USA) EIERMAN Jaydin vs. (CUB) VALDÉS Alejandro E.

Estilo libre masculino 65 kg Cuartos de Final

(VEN) RODRIGUEZ Wilfredo vs. (ARG) DESTRIBATS Agustin



Estilo libre masculino 65 kg Cuartos de Final

(PER) MALLQUI Luis E. vs. (ECU) SANCHEZ Mauricio



Estilo libre femenino 62 kg Semifinal



Estilo libre femenino 68 kg Semifinal

Estilo libre femenino 76 kg Semifinal



Estilo libre masculino 57 kg Semifinal

Estilo libre masculino 65 kg Semifinal



Estilo libre femenino 76 kg Repesca Ronda 1

Estilo libre femenino 62 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Hora: 4:30 pm



Estilo libre femenino 62 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Hora: 4:30 pm



Estilo libre femenino 62 kg Final (Medalla)

Estilo libre femenino 68 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Estilo libre femenino 68 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Estilo libre femenino 76 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Estilo libre femenino 68 kg Final (Medalla)

Estilo libre masculino 57 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Estilo libre femenino 76 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Estilo libre masculino 65 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Estilo libre femenino 76 kg Final (Medalla)

Estilo libre masculino 57 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Estilo libre masculino 57 kg Final (Medalla)

Estilo libre masculino 65 kg Repesca de Bronce (Medalla)

Estilo libre masculino 65 kg Final (Medalla)

NATACIÓN

Lugar: Centro acuático de la Videna

50m Estilo Libre Femenino

Hora: 11:00 am.

50m Libre Masculino

Hora: 11:10 am.

400m Combinado Individual Femenino

Hora: 11:20 am.

400m Combinado Individual Masculino

Hora: 11:42 am

50m Estilo Libre Femenino Final B

Hora. 8:30 pm.

50m Estilo Libre Femenino Final A (Medalla)

Hora: 8:33 pm.

400m Combinado Individual Femenino Final B

Hora: 8:51 pm.

400m Combinado Individual Femenino Final A (Medalla)

Hora. 8:58 pm

400m Combinado Individual Masculino Final B

Hora: 9:16 pm

400m Combinado Individual Masculino Final A (Medalla)

Hora. 9:23 pm

4x200m Relevo Libre Femenino Final (Medalla)

Hora: 9:49 pm

4x200m Relevo Libre Masculino Final (Medalla)

Hora: 10:00 pm

50m Libre Masculino Final A (Medalla)

Hora: 10:29 pm

50m Libre Masculino Final B

Hora: 10:34 pm

PATINAJE DE VELOCIDAD

Lugar: Pista de patinajes de la Costa Verde de San Miguel

300m Contra Reloj Final Femenino (Medalla)

Hora: 10:00 am.

300m Contra Reloj Final Masculino (Medalla)

Hora: 10:45 am.

PELOTA VASCA

Lugar: Complejo deportivo de Villa María del Triunfo

Frontenis Dobles Masculino Medalla de Bronce

Hora: 9:00 am.

Frontenis Dobles Femenino Medalla de Bronce

Peru vs. Argentina

Hora: 9:00 am.

Pelota de cuero Dobles Frontón Masculino Medalla de Bronce

Hora: 10:00 am.

Mano Individual Frontón Masculino Medalla de Bronce

(BOL) BAZO P Josias vs. (BRA) OTHEGUY Filipe

Hora: 10:00 am.

Frontón Peruano Individual Femenino Medalla de Bronce

Hora: 12:00 pm.

Frontón Peruano Individual Masculino Medalla de Bronce

Hora: 12:00 pm.

Pelota de goma Individual Frontón Masculino Semifinales

Hora: 2:00 pm.

Pelota de goma Individual Frontón Masculino Semifinales

Hora: 2:00 pm.

Pelota de goma Dobles Frontón Femenino Medalla de Bronce

Hora: 2:00 pm.

Pelota de goma Dobles Trinquete Masculino Medalla de Bronce

Hora: 3:00 pm.

Pelota de goma Dobles Trinquete Femenino Medalla de Bronce

Mexico vs. Chile

Hora: 3:00 pm.

POLO ACUÁTICO

Lugar: Centro acuático de Villa maría del Triunfo

Femenino



Clasificación 5-8

Hora: 8:00 am.

Semifinal

Hora: 11:00 am.

Masculino

Clasificación 5-8

Hora: 3:00 pm.

Semifinal

Hora: 6:00 pm.

RAQUETBOL

Lugar: Polideportivo del Callao

Masculino

Equipos - Semifinales

Hora: 10:00 am.

Femenino

Equipos - Semifinales

Hora: 2:00 pm.

REMO

Lugar: Albúfera de Medio Mundo de Huacho

Doble par cortos Peso ligero F Final B

Hora: 9:00 am.

Doble par cortos Peso ligero F Final A (Medalla)

Hora: 9:10 am.

Team Perú: Camila Valle y Pamela Noya

Doble par cortos Peso ligero M Final B

Hora: 9:20 am.

Doble par cortos Peso ligero M Final A (Medalla)

Hora: 9:30 am.

Team Perú: Renzo León y Gianfranco Colmenares

Dos remos largos masculino Final (Medalla)

Hora: 9:40 am.

Un par remos cortos F Final B

Hora: 9:50 am.

Un par remos cortos F Final A (Medalla)

Hora: 10:00 am.

4 pares de remos cortos M Final (Medalla)

Hora. 10:10 am.

SOFTBOL

Lugar: Complejo Deportivop de Villa María del Triunfo

Mujeres - Semifinal

Hora: 10:00 am. / 2:00 pm.

TENIS DE MESA

Lugar: Polideportivo 3 de la Videna de San Luis

Equipos Femenino Grupo 1

Argentina vs. Guatemala

Hora: 10:00 am.

Equipos Femenino Grupo 2

República Dominicana vs. Cuba

Hora: 10:00 am.

Equipos Femenino Grupo 3

Colombia vs. México

Hora: 10:00 am.

Equipos Femenino Grupo 4

Canada vs. Perú

Hora: 10:00 am.

Equipos Masculino Grupo 1

México vs. Canadá

Hora: 12:30 pm.

Equipos Masculino Grupo 2

República Dominicana vs. Cuba

Hora: 12:30 pm.

Equipos Masculino Grupo 3

Puerto Rico vs. Ecuador

Hora: 12:30 pm.

Equipos Masculino Grupo 4

Paraguay vs. Perú

Hora: 12:30 pm.

Equipos Femenino Cuartos de final

Hora: 5:00 pm.

Equipos Femenino Cuartos de final

Hora: 5:00 pm.

Equipos Femenino Cuartos de final

Hora: 5:00 pm.

Equipos Femenino Cuartos de final

Hora: 5:00 pm.

Equipos Masculino Cuartos de final

Hora: 7:30 pm.

Equipos Masculino Cuartos de final

Hora: 7:30 pm.

Equipos Masculino Cuartos de final

Hora: 7:30 pm.

Equipos Masculino Cuartos de final

Hora: 7:30 pm.

TIRO CON ARCO

Lugar: Campo de Rugby de Villa maría del Triunfo

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(USA) ELLISON Brady vs. (ARG) SABADO Kevin

Hora: 9:00 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(VEN) MALAVE BURGOS Elias Javier vs. (CUB) STEVENS Juan Carlos

Hora: 9:00 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(CAN) PETERS Eric Lingfeng vs. (ECU) ALVAREZ MUÑOZ José

Hora: 9:00 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(MEX) BOARDMAN Ernesto vs. (USA) STANWOOD Thomas

Hora: 9:00 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(COL) PINEDA OSORIO Daniel Felipe vs. (COL) BETANCUR MARTINEZ Daniel

Hora: 9:00 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(GUA) FLOSSBACH Thomas vs. (COL) PILA SOLANO Andres

Hora: 9:00 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(CUB) FRANCO PADRÓN Hugo vs. (TTO) CATARIZ Daniel

Hora: 9:00 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(ECU) ORTEGON MORALES Lester A. vs. (CAN) DUENAS Crispin Natanie

Hora: 9:00 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/8

Hora: 9:35 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(USA) WILLIAMS Jack vs. (CHI) PAINEVIL NAVARRO Juan

Hora: 10:10 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(BRA) DA SILVA COSTA Marcelo vs. (ARG) JAJARABILLA Mario D.

Hora: 10:10 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(BRA) DE SOUSA OLIVEIRA Bernardo vs. (GUA) CASTRO ROJAS Diego

Hora: 10:10 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(ESA) GUILLEN TICAS Oscar vs. (MEX) ALVARADO SANTIN Ángel D.

Hora: 10:10 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(MEX) ALVAREZ MURILLO Luis vs. (CAN) MAXWELL Brian

Hora: 10:10 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(PER) O´BRIEN TEJADA Willian Albert vs. (CUB) PUENTES PÉREZ Adrián

Hora: 10:10 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(CHI) AGUILAR GIMPEL Andrés vs. (CHI) SOTO PEDRAZA Ricardo

Hora: 10:10 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/16

(GUA) LOPEZ PALACIOS Jose C. vs. (BRA) DALMEIDA Marcus Vinicius

Hora: 10:10 am.

Arco Curvo Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/8

Hora: 10:45 am.

Arco Curvo Hombres Individual Cuartos de Final

Hora: 11:20 am.

Arco Compuesto Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/8

(ECU) OLEAS RODRIGUEZ Mateo S. vs. (GUA) DEL CID CARRILLO Jose M.

Hora: 1:30 pm.

Arco Compuesto Hombres Individual Ronda eliminatoria 1/8

(PUR) PIZARRO LATORRE Jean Rene vs. (PER) HERMOZA VINCES Gonzalo Fernand

Hora: 1:30 pm.

Arco Compuesto Hombres Individual Cuartos de Final

Hora: 2:10 pm.

Arco Compuesto Hombres Individual Semifinales

Hora: 3:18 pm.

VELA

Lugar: Bahía de Paracas

Skiff Masculino Carrera por medallas

Hora: 12:00 pm.

Bote Masculino Carrera por medallas

Hora: 12:00 pm.

Tabla Vela Masculino Carrera por medallas

Hora: 12:00 pm.

Skiff Femenino Carrera por medallas

Hora: 12:00 pm.

Bote Femenino Carrera por medallas

Hora: 12:00 pm.

Tabla Vela Femenino Carrera por medallas

Hora: 12:00 pm.

Catamaran Mixto Carrera por medallas

Hora: 12:00 pm.

VOLEIBOL DE SALA

Lugar: Polideportivo del Callao

Grupo B - Fecha 3

Estados Unidos vs. Brasil

Hora: 1:00 pm.

Puerto Rico vs. Argentina

Hora: 3:00 pm.

Grupo A - Fecha 3

Colombia vs. Canadá

Hora: 6:30 pm.

Prú vs. República Domincana

Hora: 8:30 pm.