Lima 2019: deportista peruano dio positivo tras pruebas de dopaje en los Juegos Panamericanos | FOTO

Uno de los atletas involucrados en los casos de dopaje informado por Panam es el peruano César Paredes Vergara, quien compitió por la selección de balonmano en Lima 2019. Al arquero de la selección peruana se le encontró la sustancia de nombre Boldenona, sustancia utilizada para aumentar la masa muscular.

Promovemos el juego limpio. Se han cerrado 7 procesos de resultados analíticos adversos en los Juegos Panamericanos. Descubre aquí cuáles son y qué medidas se tomaron. https://t.co/zMK6IEieSd — Lima 2019 #JugamosTodos (@Lima2019Juegos) September 25, 2019

Tras el caso particular del peruano, Panam Sports señaló lo siguiente: Debido a que el atleta participó en un deporte por equipo y por lo tanto, no obtuvo resultados individuales, no hubo consecuencias para el equipo peruano de balonmano, ya que de acuerdo con el artículo 11.2 de las Reglas Antidopaje de Panam Sports, para que un equipo sea descalificado más de dos de sus miembros deben haber cometido una infracción a las Reglas Antidopaje.

Los otros deportistas que dieron positivo en controle en los Juegos Panamericanos Lima 2019 fueron: el ciclista brasileño Kacio Fonseca, el jugador de bowling puertorriqueño Jean Pérez, los beisbolistas dominicanos Audrey Pérez y Osvaldo Abreu, el jugador de balonmano peruano Brian César Paredes y la basquetbolista colombiana Narlyn Tathiana Mosquera, añadió Panam Sports en su comunicado.