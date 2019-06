Lima 2019 | Conoce los deportes que podrás ver gratis en los Juegos Panamericanos

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 está a solo un mes de iniciarse y las entradas ya está a la venta para todas los deportes que se disputarán. Sin embargo, hay algunas disciplinas en las que no se necesitará pagar para verlas.

Se tratan de la maratón, triatlón, marcha atlética, ciclismo de ruta, paraciclismo de ruta y ciclismo de montaña, que se realizarán en varios distritos de la capital.

La maratón se disputará el sábado 27 de julio desde las 8:30 a.m. y se iniciará en el Parque Kennedy de Miraflores, mientras que el triatlón será el mismo día desde las 10:00 a.m. y será entre la Playa Agua Dulce de Chorrillos y la Playa Los Pavos de Barranco. Las postas se realizará el 29 de julio en este mismo último circuito.

Por otro lado, la marcha atlética se llevará a cabo en la Avenida Larco de Miraflores. La prueba de 20 kilómetros será el 4 de agosto (8:00 a.m. las damas y 10:30 a.m. los varones) y la prueba de 50 kilómetros de será el 11 de agosto (7:00 a.m. damas y varones).

También se podrán observar las pruebas de ciclismo. El ciclismo de ruta se desarrollará el 7 de agosto en la modalidad de contrarreloj en el Circuito de Playas, mientras que el 10 de agosto se realizará la Ruta Individual en la misma sede. El paraciclismo se ruta se llevará a cabo el 30 de agosto y 1 de septiembre.

Finalmente, el ciclismo de montaña se realizará en el Morro Solar de Chorrillos el 28 de julio. Las damas iniciarán la prueba a las 9:00 a.m. mientras que los varones lo hará a las 11:30 a.m.

Lima 2019 | Recomendaciones para lo que irán a ver las pruebas

- No tirar objetos a la pista de competencia. Por ejemplo, botellas, banderines, flores, globos, entre otros.

- No intentar refrescar a los atletas con botellas o agua.

- No interferir en el circuito de competencia.

- No llevar mascotas, ya que pueden irrumpir en la competencia.