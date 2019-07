Lima 2019 | Alexandra Grande denuncia que recibió propuesta para ser "dama de compañía" vía Instagram | FOTO

¡Deplorable! En plenos Juegos Panamericanos Lima 2019, la karateca peruana, Alexandra Grande denunció hace unos días que fue víctima de una propuesta indecente en su cuenta oficial de Instagram.



Alexandra Grande hizo público un mensaje que le llegó de una mujer que responde al nombre de 'Stefanía', la cual le hacía la proposición de ser "dama de compañía". La respuesta negativa de la deportista nacional no se hizo esperar y así lo demuestra en la siguiente captura.

“Hola, me llamo Stefanía, estoy en busca de chicas jóvenes y bellas que deseen ganar dinero en sus tiempos libres como dama de compañía. Es totalmente seguro y discreto, ¿estarías interesada?”, se lee en el mensaje recibido en Instagram por Alexandra Grande.

Alexandra Grande va por otro oro en Lima 2019

Tal como lo hizo en Toronto 2015, Alexandra Grande ahora en Lima 2019 también tiene planeado sumar otra presea dorada más al medallero de los Panamericanos 2019.

"Ya me colgaron el oro al cuello y hay una gran presión mediática en el Perú, pero trato de llevar eso con tranquilidad. Por eso hablo mucho con mi entrenador sobre eso para evitar que me afecte y de hecho estoy también con una psicóloga que me ayuda a controlar ciertas cosas, porque este año ha sido un poquito duro para mí en cuestión de resultados", manifestó la karateca.

Cabe recordar que Alexandra Grande iniciará su participación en Lima 2019 el próximo 10 de agosto en el Polideportivo de Villa El Salvador por la categoría Kumite de 61 kilos.

Ficha técnica de Alexandra Grande:

Nombres y Apellidos:Alexandra Grande Risco

Fecha de Nacimiento: 5 de febrero de 1990 (29 años)

Lugar de Nacimiento: Lima

Estatura: 1.67 m

Peso: 60 kg

Deporte: Karate | Kumite

