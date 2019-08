¡Otro orgullo para Perú! Tamil Martino obtuvo la medalla de plata en surf en Juegos Panamericanos | VIDEO

Tamil Martino le dio a Perú la quinta medalla medalla plateada en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El deportista quedó en el segundo puesto en la final masculina de surf, en la modalidad Stand Up Paddle, en el Complejo Deportivo de Punta Rocas.

El surfista de 31 años obtuvo un puntaje de 14.70 contra los 17.33 del colombiano Giorgio Gómez, en el último día de competencia de este deporte, que hace su estreno en los Juegos Panamericanos.

Tamil Martino se clasificó este mismo domingo a la instancia más importante de esta disciplina tras imponerse más temprano al estadounidense Daniel Hugues. Previo a ello, el peruano tuvo cuatro participaciones.

La medalla de Tamil Martino es la tercera en surf para la delegación peruana de los Juegos Panamericanos. Eso sí, están aseguradas cuatro preseas más, que se las colgarán María Fernanda Reyes, Benoit Clemente, Lucca Mesinas y Daniella Rosas.

Hasta el momento, Perú tiene 4 medallas de oro, 5 de plata y 10 de bronce en los Juegos Panamericanos.

Giorgio Gomez takes the Mens SUP Surfing at @Lima2019Games!

Tamil Martino earns . pic.twitter.com/QVjqXLTDbI

— ISA (@ISAsurfing) August 4, 2019