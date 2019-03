Leyenda de las MMA se retira tras sufrir derrame cerebral [VIDEO]

Dice adiós. Mirko Filipovic, más conocido como Mirko Cro Cop, se retiró de las MMA tras sufrir un derrame cerebral. El medio croata IndexHR publicó que el ex campeón del Pride FC tendrá que colgar los guantes por orden de su médico.

Se retira una leyenda

Luego de hacerse los exámenes pertinentes, el médico le comunicó a Mirko Cro Cop que tenía que abandonar las MMA, debido a que no puede recibir más golpes en la cabeza, pues las consecuencias serían fatales para él. Ante esto el luchador publicó un comunicado para sus seguidores.

"Queridos amigos, ha sido mi última pelea. Sé que varias veces me he retirado y he vuelo, pero ahora sí se terminó. Tuve un derrame cerebral. Por suerte no se me paralizó o deformó el rostro. Hoy salí del hospital, estoy bien. Si la resonancia magnética es exitosa, podré entrenar, pero nunca más podre disparar y recibir golpes en la cabeza. Gracias a los que estuvieron en las victorias y derrotas. ¡Gracias!" público el ex luchador de MMA.

"Ahora estoy en fase de recuperación durante la cuál descansaré y tomaré medicamento. Agradezco a todas las personas que me acompañaron durante 22 años de carrera. Mi carrera fue larga y prolífica. Me voy feliz y pleno de las competencia", escribió Mirko Cro Cop, quien consfeó que la lesión fue adquirida en un entrenamiento.

Durante su carrera en las MMA, Mirko Cro Cop pasó por UFC, Pride, WEC, Strikeforce, Rizin FF y Bellator , y se retira con un récord de 38 victorias (29 por KO/TKO y 5 por finalización) 11 derrotas y un No Contest. Su última pelea fue el 16 de febrero ante Roy Nelson al que venció por decisión unánime en el evento Bellator 216.

