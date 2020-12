Las artes marciales mixtas (MMA) se reactivan en el país con la edición número 44 del Fusion Fighiting Championship (FFC): Perú vs. Argentina, este jueves 10 de diciembre, bajo todos los protocolos de seguridad dispuestos por las autoridades.

El temido noqueador nacional Carlos ‘El Perro Malo’ Huachín regresa a la escena local después de su paso por el UFC. El peruano se enfrentará al argentino Juan ‘Pegajoso’ Díaz, en la pelea coestelar de la noche.

En la pelea principal de la noche, el título interino de peso liviano estará en disputa, en un combate entre Javier ‘El Cholo’ Basurto de Ecuador y Esteban Ribovics de Argentina.

Además, los créditos locales Rudy Gavidia y Rodrigo Vera sacarán cara por el Perú ante los rioplatenses Bruno ‘Popeye’ Conti y Carlos ‘La Víbora’ Ciappino.

En la misma noche tendremos un duelo Perú vs. Cuba, con ‘un mano a mano’ entre Fernando Noriega y Fredy ‘La Araña’ Masabo. Las chicas también tendrán oportunidad de lucirse en un enfrentamiento entre Paula Luna y Alejandra Maco.

En total serán once enfrentamientos, seis de ellos internacionales, una disputa de cinturón y un combate femenino. La cita será este jueves 10 de diciembre y será transmitido por Movistar Deportes desde las 8 de la noche.

Peleas Estelares

JAVIER BASURTO (ECU) VS. ESTEBAN RIBOVICS (ARG) (Título interino de peso liviano)

CARLOS HUACHÍN (PER) VS. JUAN DÍAZ (ARG) (peso gallo)

RUDY GAVIDIA (PER) VS. BRUNO CONTI (ARG) (peso pluma)

RODRIGO VERA (PER) VS. CARLOS CIAPPINO (ARG) (peso gallo)

DIEGO WILSON (PER) VS. WANDERSON TARGIÑO (BRA) (peso pactado 68 kg)

FERNANDO NORIEGA (PER) VS. FREDY MASABO (CUB) (peso 66 kg.)

Peleas Preliminares

INOR VALLADORES (PER) VS. ÓSCAR MIGUEL (PER) (peso gallo)

DIEGO DELGADO (PER) VS. ANGELO COSTA (PER) (peso gallo)

MANUELO ETOUBE (PER) VS. MARCO MINAYA (PER) (peso welter)

PAULA LUNA (PER) VS. ALEJANDRO MACO (PER) (peso mínimo)

Con 10 años de creación y 44 ediciones, FFC es la liga más importante de Sudamérica. Por su jaula de acero pasaron importantes figuras nacionales o internacionales que ahora destacan en UFC y otras promotoras globales como Valentina Shevchenko, Enrique ‘El Fuerte’ Barzola, Humberto Bandenay, el brasileño Michel Pereira y el argentino Emiliano Sordi, entre otros.