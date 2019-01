Ladrón intenta robarle a luchadora de la UFC y recibe brutal golpiza

Dura lección. Un ladrón intentó asaltar a la luchadora de la UFC, Polyana Viana, y acabó recibiendo un dura paliza. Todo ocurrió la noche del último sábado 5 de enero en Río de Janeiro, cuando un ladrón se colocó junto a Viana y le mostró un 'revolver', algunos minutos después estaba en el piso recibiendo duros golpes en el rostro y en diferentes partes del cuerpo.

Lo termino golpeando

Polyana Viana, quien lleva dos combates en la UFC, un triunfo por sumisión y una derrota por decisión unánime, fue la encargada de publicar la imagen del asaltante luego de propinarle la golpiza y contó algunos detalles del incidente.

"Se sentó al lado mío y me preguntó qué hora era, pero cuando se la dije me dí cuenta que no pensaba irse. Así que atiné a guardar mi celular cuando dijo: 'Dame el celular, no intentes hacer nada porque estoy armado'", aseguró la luchadora de la UFC, sobre el hecho que ocurrió el sábado cuando esperaba un Uber.

En las declaraciones citadas por la web MMAmani, la peleadora de la UFC, de 26 años, explicó: "Luego puso su mano sobre una pistola, pero me di cuenta de que (su mano) era demasiado suave".

"Estaba muy cerca de mí. Así que pensé: 'Si es un arma, no tendrá tiempo de sacarla'. Así que me levanté. Tiré dos golpes y una patada. Cayó, luego lo atrapé con una toma. Después lo senté en el mismo lugar donde estábamos antes y le dije: 'Ahora esperaremos a la policía'", contó Viana, quien aguarda seguir destacando en la UFC.

Viana, quien se dedica a las MMA desde el 2013 y que pelea en la UFC desde 2018, confesó que cuando redujo al asaltante este le suplicó que lo dejará irse: "Sólo te estaba pidiendo la hora". Pero esta no es la primera vez que la luchadora brasileña, pues cuando vivía en Belem, hace algunos años, detuvo a dos hombres que le quisieron robar el celular en una motocicleta.

