▶ (Ver AQUÍ) Khabib vs Poirier En Directo ONLINE por UFC 242 por el título de peso ligero vía Fox Action

Khabib vs. Poirier EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE por el título en la categoría pero ligero de UFC en el evento UFC 242 que se realizará en The Arena de Yas Island, Abu Dhabi este sábado 7 de setiembre desde las 11:00 am. (hora peruana) y con transmisión de Fox Premium. No te pierdas la pelea entre Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier, un estelar muy esperado que enfrentará a dos rivales de polendas.

El actual campeón de la categoría de peso ligero, Khabib Nurmagomedov, quien ostenta el cinturón por más de 500 días, busca ampliar su actual récord de 27-0 (8 por KO) ante Dustin Poirier que lleva cinco batallas consecutivas sin conocer la derrota y quiere arrebatarle la corona.

Khabib vs Poirier EN VIVO por UFC 242: horas y canales en el mundo



Perú 11:00 am. | Fox Premium

México 11:00 am. |

Ecuador 11:00 am. |

Colombia 11:00 am. |

Bolivia 12:00 pm. |

Chile 12:00 pm. |

Paraguay 12:00 pm. |

Venezuela 12:00 pm. |

Brasil 1:00 pm. |

Argentina 1:00 pm. |

Uruguay 1:00 pm. |

España 6:00 pm. |

El duelo Khabib vs. Poirier es una extensión de la clásica rivalidad entre Rusia y los Estados Unidos donde no hay grandes indicativos de favoritismo para ninguno. nurmagomedov tiene 27 triunfos, tres más que su rival, y ninguna derrota mientras que el estadounidense ha sido derrotado 5 veces.

Sin embargo, el historial habla de dos estilos diferentes en los que puede darse una gran sorpresa. Poirier es muy ofensivo, por lo que registra 12 nocauts, 7 sumisiones y 6 victorias por decisión. Diferente a los números de Khabib que tiene un récord de 8-9-10. El físico jugará un papel determinante.

Sin dudas, la pelea entre Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier será la más esperada de este UFC 242 y la que más seguidores tendrá, en una velada llena de acción en el medio oriente.

UFC 242 Khabib vs. Poirier | Cartelera



Primeras preliminares



Belal Muhammad vs Takashi Sato (combate de peso wélter).

Nordine Taleb vs Muslim Salikhov (combate de peso wélter).

Omari Akhmedov vs Zak Cummings (combate de peso medio).

Don Madge vs Fares Ziam (combate de peso ligero).

Preliminares I



FINALIZADA | Joanne Calderwood venció a Andrea Lee (combate de peso mosca).

FINALIZADA | Zubaira Tukhugov perdió ante Lerone Murphy por decisión unánime (combate de peso pluma).

FINALIZADA | Liana Jojua perdió ante Sarah Moras (combate de peso gallo).

FINALIZADA | Ottman Azaitar venció a Teemu Packalen vía nocaut (combate de peso ligero).

Cartelera Estelar



Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier (combate en el que se pone en juego el título de peso ligero).

Edson Barboza vs Paul Felder (combate de peso ligero).

Islam Makhachev vs Davi Ramos (combate de peso ligero).

Curtis Blaydes vs Shamil Abdurakhimov (combate de peso pesado).

FINALIZADA | Mairbek Taisumov perdió ante Diego Ferreira (combate de peso ligero).

Khabib vs. Poirier en UFC 242 | Ubica la sede donde se desarrollará el evento