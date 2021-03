Hablar de paleta frontón es hablar de Kevin Martínez. La medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y heptacampeón nacional cuenta las horas para volver a competir. Sin embargo, mientras esto sucede, Kevin no pierde el tiempo y se concentra en hacer de su deporte el más grande. Incluso, sueña con algún día verlo en unos Juegos Olímpicos. “En un futuro ya no solo habrán Panamericanos de Frontón, sino Mundiales y por qué no Juegos Olímpicos”, asegura.

¿Cómo van los proyectos con la Asociación KM?

Ya es legal, que es lo importante, pero todavía no lo hemos hecho público, porque me acaban de formalizar la semana pasada. Faltan algunos ajustes y ya lo lanzamos con todo. Estoy muy feliz porque lo que era una idea ya es una realidad.

¿Cómo nace esta iniciativa?

Empecé todo por marca personal como Kevin Martínez deportista, quien buscaba ir a los campeonatos para competir, luego creé mi empresa organizadora de torneos para promover el deporte, para fomentar mis academias y empecé a ir viendo e identificando que había mucho talento en provincia, pero también muchos problemas. Por ejemplo, muchos me decían que no era factible venir a Lima a competir siempre. Fue así que evaluando las diferentes situaciones nace el proyecto KM junto con Mauricio Álvarez, mi tío, quien me enseñó a jugar. En este proyecto vamos a ayudar a muchos chicos en esa transición para ser profesionales.

¿Qué otros problemas identificaste?

Hay dos cosas que identifiqué y que con Mauricio vimos. Uno es que hay mucho talento. Mauricio en su generación, él tiene 37 y yo 28, pasaron muchos talentos, pero con recursos bajos que en juveniles tuvieron que dejar de jugar para poder trabajar y llevar un plato de comida a su casa. Luego quisieron volver pero el nivel de los que siguieron ya era abismal. Yo también viví ello. Cuando estaba en menores y tenía 13-14 años, había jugadores que no les podía ganar y de la nada desaparecieron. Yo continué y cuando regresaron, yo ya me había disparado. Esa es la historia de muchos. La idea es ayudar para que no dejen el deporte.

¿Qué quieres transmitir?

No habrá Kevin Martínez para siempre. Se necesita un legado. Eso que le dejas a una persona es lo más importante. Yo quiero que estos chicos sientan que pueden lograr sus sueños, que son capaces, que todo es posible, eso para mi es todo. Esa fue una de las cosas que nos empujó para desarrollar este proyecto.

¿Cómo hacer real este proyecto en un contexto tan complicado?

Este es un periodo más para ejecutar, preparar. Lo que yo no tenía antes era tiempo para armar las bases, la estructura. Antes no tenía tiempo ni para sentarme porque paraba compitiendo y viajando por todos lados. Ahora ya puedo ver cómo hacer el proceso de selección. Ya al final se verá cuándo se realice el torneo, qué chicos van a quedar. Seguro algunas marcas me van a apoyar, como UNACEM que siempre me acompaña. Armar la estructura ahora es lo más importante.

¿Cómo está el nivel en provincia?

El talento es altísimo. La mayoría de los chicos no entrenan aún a alta competencia. Muchos lo hacen jugando y aún así tienen un muy buen nivel. Si le damos un entrenamiento mejor, se van a disparar. Hay muchos talentos en todas las ciudades.

¿Cómo te has preparado todo este tiempo?

He comprado algunos implementos, algunas mancuernas, barras. Me he vuelto bien disciplinado. En la primera pandemia me costó un poco, pero ya me he ordenado. Estoy entrenando todos los días. Quiero estar preparado cuando se abra todo, pero también porque quiero tener una vida sana.

¿La comida?

Estoy sorprendido porque nunca había estado tan estricto. Al comienzo lo veía complicadísimo, pero ahora estoy bien disciplinado. Yo creo que el que quiere, puede. Antes decía que como estaba afuera era difícil y cuando estaba acá que porque estaba en casa era difícil. Siempre va a ser difícil para el que quiere que sea difícil. Ya cuando voy a comprar, compro solo lo que necesito comer.

¿Hay planes para que el frontón vuelva este año?

Hemos estado en comunicación con la Federación y hay intención de que el frontón vuelva. De hecho, nos monitorean. Nos piden que cumplamos con los entrenamientos de acuerdo a lo que requerimos. Ahora están abiertos los clubes privados. Hay pocas canchas con fácil acceso, cada vez se van a ir abriendo. Igual ahorita lo más importante es cuidarnos, depende de nosotros cuánto tiempo más estaremos encerrados.

¿Cómo está creciendo el frontón en otros países?

Estamos teniendo conversaciones con otras Federaciones, como es un deporte peruano, siempre nos consultan, En argentina han implementado canchas. En México, igual. En Australia, Costa Rica y en otros países más. Por la Federación me entero que cada vez son más los países que practican este deporte. En un futuro ya no solo habrán Panamericanos de frontón, sino Mundiales y por qué no Juegos Olímpicos.

Vas a cumplir 29 años, ¿Hasta cuándo tendremos a Kevin Martínez?

Yo me siento espectacular. Mi primera meta era llegar a los 10 años como campeón nacional, voy 7, me faltan 3. Esto es por la paralización. De todos modos, cuando llegue a los 10, así sea de acá a 5 años, me sentaré y pensaré qué hacer con mi futuro. Me siento muy bien, estamos entrenando fuerte.