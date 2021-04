El 2020 fue un año muy duro para Kimberly García. La medallista en los Juegos Panamericanos y clasificada a Tokio 2020 fue una víctima de la pandemia del coronavirus. La atleta del Team Unacem no tenía las condiciones necesarias para seguir preparándose de la mejor manera, pues en su natal Huancayo las sedes de entrenamiento se encontraban cerradas a causa de este virus. Su solución: caminar por horas para no entorpecerse con las personas que muchas veces la insultaban por entrenar en las calles. Ella, con su entrenador, tuvieron que abrirse su propio camino. Sin embargo, hoy las cosas parecen mejorar y, a pesar de todo, Kimberly García mantiene viva su esperanza por lograr su objetivo: conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos.

¿Se lograron abrir las bases de entrenamiento en Huancayo?

Demoró bastante. En noviembre recién se normalizó todo, pero de ahí ya pude entrenar con normalidad respetando los protocolos que se habían impuesto. Este año se dio otra vez la cuarentena en el mes de febrero. Yo vine aquí a Lima, y por falta de coordinación entre la Federación y el IPD, ya no se pudo tampoco usar las instalaciones en la capital, así que tuve que regresar a Huancayo. Al final yo creo que por tanta presión se volvió a dar luz verde a los atletas de alto rendimiento para que entrenen. En Huancayo también se abrió todo recién el 28 de febrero, a fin de mes, así que viajé nuevamente a Lima, porque acá fue el 15.

¿Qué tanto afectó tu calendario?

Ya teníamos todo planificado y estas cosas te retrasan. El entrenador tiene que volver a ordenar todo, porque ya nos tocaba otra vez entrenamientos de intensidad, velocidad y no se pudo dar. Tuvimos que hacer otra vez cargas. En marzo ya teníamos que venir a Lima para hacer ese tipo de trabajo. No es lo mismo entrenar acá (Lima) que allá (Huancayo). Allá hacemos más respiración y acá más trabajos de velocidad para llegar en forma y hacer ritmo de competencia. En Huancayo es difícil por la altura.

¿Qué se te viene antes de los Juegos?

Lo que se viene es una base de entrenamientos en Tumbes. Después una competencia en el mes de mayo en el Panamericano de Marcha Atlética y la última sería el 5 de junio en la Coruña España. Dos competencias antes de lo que serán los Juegos Olímpicos. Además la preparación en Guayaquil me va a servir mucho por el clima, allá se llega hasta los 30-34 grados, similar a lo que será en Tokio. Hay que adaptarse al calor, la humedad.

¿Cómo te encuentras?

Estamos bien. Estas dos competencias van a ser preparatorias para ver qué nos falta mejorar. No compito casi un año y entrar otra vez en una competencia es necesario. Es positivo sentir otra vez esas sensaciones de cansancio, de esfuerzo y ver qué es lo que falta mejorar. De acuerdo a esa competencia, vamos a ver qué más se puede reforzar. Este camino a Tokio va a ser todo un reto. Llegar a la competencia y hacerlo bien, cumplir con el objetivo.

¿Cómo estás emocionalmente?

Trato de estar lo más positiva para entrar a las competencias bien a pesar de la situación que estamos pasando por la pandemia, porque muchos torneos se me han caído. Iba a ir a Portugal, entre otros sitios, pero fueron cancelados. Eso descoordina, aún así no me puedo poner triste.

¿Lo has conversado con tu psicólogo deportivo?

Mi psicólogo deportivo me ayuda cuando estoy estresada, como el año pasado porque todo se suspendió y estabamos encerrados. Con él hago visualizaciones, me imagino que estoy en la pista y entrenamos mentalmente. También conversamos bastante de cómo me siento para no quedarme ahí y estar mal. Otro punto también es mi familia que siempre está ahí, motivándome. Ellos creen bastante en mi y en el potencial que tengo y eso me ayuda muchísimo.

¿Metas?

Estoy motivada en mi objetivo que es Tokio. El objetivo al que aspiro es bastante grande, quedar del puesto 1 al 5 o pelear por una medalla. Todos los días me levanto pensando en la medalla, en que ya la he ganado.

¿Sigues pensando que fue positivo que se suspendieran los Juegos?

Al principio también pensé qué bueno que se haya suspendido, porque estaba regresando de una lesión y estaba con esa desesperación de entrar ya en forma. Cuando se suspende dije que ya tenía más tiempo para llegar mejor. No me imaginaba otra vez la cuarentena , el encierro y todas las trabas que nos han puesto a los deportistas. De todas formas, si me he estado preparando y buscando alternativas. Creo que sí estoy bien. Mantengo mi postura.

