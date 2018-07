El brasileño José Aldo confesó que no renovará con la UFC [VIDEO]

Empieza a despedirse. Desde que empezó su carrera en la UFC, José Aldo se ganó a la gente. Con un despliegue espectacular en cada combate, sus impresionantes y veloces combinaciones de golpes y perfil bajo, supo triunfar en la organización y llegar a ser campeón de peso pluma. Pero luego de la derrota ante Conor McGregor nada fue igual, por lo que el luchador brasileño no desea renovar con la UFC.

José Aldo llegó a la UFC en 2010 luego de triunfar en la World Extreme Cagefighting y desde ese año hasta 2015 fue campeón indiscutido de la UFC. Pero luego de luchar este sábado 28 de julio ante Jeremy Stephens en Calgary y los dos combates que le quedan a su vínculo, le dirá adiós al octágono más famoso del mundo.

José Aldo se encargó de dejar esto en claro en 'Media Day' previo al primero de los tres combates que le quedan. Al ser consultado por si renovaría con la UFC, su respuesta fue contundente. "No, no creo que lo haga. No pasa por mi mente la intención de renovar con UFC cuando finalice este. Creo que es un poco más sencillo motivarte cuando sabes que el final está cerca. Quieres darlo todo, porque no quieres marcharte con una derrota, quieres acabar en lo más alto, como campeón. Por eso es más sencillo trabajar duro cuando sabes que el final está cerca", señaló.

Luego confesó el motivo de su alejamiento de la UFC. "Cuando empiezas tienes esa euforia del debutante, pero queda siempre en lo mismo. El deseo de ser campeón y de retirarte como campeón. Esa es mi mayor motivación. Soy una persona muy orgullosa, no acepto las derrotas, siempre quiero ganar. El día que pierda esta motivación y orgullo, significará que es la hora de parar", indicó José Aldo.

José Aldo, de 31 años, disputará este sábado 28 de julio su combate número 12 en siete años en la UFC y será la primera vez que no luche por un cinturón. Aún su futuro en incierto aunque se especula que podría incursionar en el boxeo o recalar en otra compañía de MMA.

