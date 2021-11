La hípica peruana está de luto tras el fallecimiento de Miguel Mena a los 34 años. El jinete murió tras ser atropellado en la carretera Interestatal 64, cerca de Jeffersontown, una comunidad al este de Louisville, en Estados Unidos. Así lo informó, el hipódromo Churchill Downs, lugar donde competía nuestro compatriota.

“Nuestro equipo está devastado al enterarse del fallecimiento de Miguel. Fue un jinete tan valiente que luchó para superar varios desafíos y adversidades. Extrañaremos su brillante sonrisa. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus muchos amigos, compañeros de viaje y familiares”, expresó Mike Anderson, presidente del hipódromo

De acuerdo con The Associated Press, el jefe de la Policía de Jeffersontown, Rick Sanders, informó que el jinete se bajó de un auto que solicitó por aplicativo, cruzó una pista con dirección al este, trepó sobre el muro de contención y fue embestido por un vehículo. El conductor fue interrogado, pero no se presentaron cargos en su contra.

Miguel Mena fue muy reconocido en la hípica, pues ganó cerca de 2.100 carreras de pura sangre en Estados Unidos y llegó a llevarse 72.4 millones de dólares en premios. Sus 451 triunfos en Churchill Downs le colocan el puesto 15 de la lista histórica.

El jinete compitió por última vez el sábado 30 de octubre en Keenland en Lexington, Kentucky. Además, su última victoria se registró el miércoles 24 del mismo mes en Keeneland a bordo del caballo Delta Gamma Cats.

Churchill Downs detalló que Miguel Mena comenzó su gusto por la carrera de caballos desde los 11 años. Llegó a Estados Unidos a los 17 y ganaría su primera competencia en Calder Race Course en 2003.