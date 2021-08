El próximo 24 de agosto se dará inicio a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y el Perú tendrá presencia en este megaevento deportivo internacional que reúne a los más grandes deportistas con todo tipo de discapacidad (física, mental o sensorial). Para esta cita deportiva, nuestro país llevará 11 representantes de diversas disciplinas, entre ellos, destaca el paraciclista huanuqueño Israel Hilario, quien se viene preparando en la región Junín a poco más de dos semanas de la inauguración de los paralímpicos.

El deportista ha cosechado grandes logros con la bandera nacional en diversos continentes del mundo como Europa, África y América. Fue dos veces campeón mundial de paraciclismo (2014 y 2015), logró la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 fue reconocido con un diploma al quedar segundo en la prueba de carretera y sexto a contra reloj. Sin embargo, las cosas no siempre brillaron para el atleta, también tuvo pérdidas irreparables.

A los 17 años perdió la pierna izquierda en un accidente de tránsito y meses antes falleció su madre. Pese a las adversidades, Hilario supo tener la entereza para adaptarse a una nueva realidad y conquistar importantes títulos bajo dos ruedas. “Si tenemos un sueño, entonces hay que trabajarlo para conseguirlo”, sostiene.

— ¿Cómo te sientes a tres semanas de la inauguración de los Juegos Paralímpicos?

— Con tranquilidad y calma. Sé que el día ya va a llegar, pero estoy tranquilo haciendo un trabajo adecuado, poniendo todas las ganas para representar a todos los peruanos con dignidad como lo vengo haciendo. Todos los deportistas tenemos esa responsabilidad, ya que el Estado invierte en los atletas.

Parapanamericanos 2019: Israel Hilario ganó medalla de oro en ciclismo

ESFUERZO AL MÁXIMO

Hilario es cauteloso y sabe que a las olimpiadas irán los mejores del mundo con un mismo objetivo: llevarse una medalla a casa. Por ello se esfuerza día a día para mejorar su nivel competitivo. Se prepara en Junín porque asegura que el Perú cuenta con la geografía y altímetros necesarios para forma deportistas de alto nivel.

— Uno de tus máximos logros fue en el 2014, en España, donde ganaste la medalla de oro...

— Salí del país con un gran sueño y uno de mis objetivos fue llegar a donde estoy ahora. Mi primer triunfo como campeón en la Copa del Mundo (ruta) fue algo muy bonito porque por primera vez vi izar la bandera peruana y sonar el himno nacional en las tierras españolas, concretamente en Segovia. Un año después, en el 2015, fue campeón en las dos copas mundiales de paraciclismo (ruta) que se realizaron en Italia y Suiza.

CULTURA DEPORTIVA

El ciclismo le ha dado a Israel la oportunidad de cumplir sus sueños, de representar al Perú con dignidad, sin embargo, resalta que no todos han tenido esa oportunidad debido a que en nuestro país no existe una cultura deportiva. ”Lamentablemente los padres cuando ven a los niños están nadando, montando con la bicicleta o con la pelota creen que es una pérdida de tiempo y los mandan a que estudien. Tenemos jóvenes con talento pero por falta de educación y cultura deportiva no tenemos muchos deportistas tanto convencionales como paralímpicos”, sostiene.