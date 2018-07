​Ion Cutelaba se presenta en la UFC al estilo de Bret Hart [VIDEO]

Ion Cutelaba regaló una entrada diferente en la jornada de UFC que se realizó en Calgary, el luchador de Moldavia decidió rendirle homenaje a una figura de las máximas figuras en la historia de la WWE como lo es Bret Hart. Se vistió al mismo estilo del 'Hitman' sorprendiendo a todos en la arena designada para el evento.

Los aficionados de la UFC 'entraron en rombo' cuando escucharon una canción diferente a la que suele utilizar Ion Cutelaba, sonaba la melodía que representaba a Bret Hart cada vez que entraba al cuadrilátero en la WWE, portando incluso los mismo lentes.

Momentos después se supo que Bret Hart estaba presente en la pelea de UFC donde Ion Cutelaba terminó venciendo a Gadzhimurad Antigulov. El luchador también esperaba poder ofrecer un espectáculo más entretenido, pero aseguró que su oponente no salió a 'fajarse'.

'Lo mejor que hay, lo mejor que había, y lo mejor que habrá. Soy un gran admirador, y especialmente porque estoy en Canadá, quería inspirar a todo el mundo y mostrarles a todos que probablemente soy mejor que él', comentó Cutelaba sobre el homenaje que le rindió a Bret Hart.

#UFCxFOX - #WWExFOX - The Best There Is, The Best There Was and The Best There Ever Will Be... pic.twitter.com/51SstOIiWz

