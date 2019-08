Instagram | Ronda Rousey casi pierde un dedo de la mano tras terrible accidente | FOTO

¡Terrible! La luchadora de la WWE y también actríz Ronda Rousey, sufrió un terrible accidente mientras grababa una escena de una serie de televivión. 'Rowdy' casi pierde el dedo medio de la mano izquierda y publicó una impactante fotografía en Instagram mostrando la gravedad de la lesión que sufrió.

Ronda Rousey está participando en las grabaciones de la serie 911 de Fox y contó que el accidente que sufrió, en un primer momento, no le provocó dolor, pero que después se vio el dedo y entendió la gravedad del asunto.

Esta es la imagen que Ronda Rousey publicó en sus redes sociales.



"Un extraño accidente, en la primera toma del día, una puerta de barco cayó sobre mi mano. Pensé que me había atascado los dedos, así que terminé la escena antes de ver mi mano (sé que suena loco, pero estoy acostumbrado a audiencias en vivo y no mostrar dolor a menos que se supone que deba hacerlo) después de un descanso en la escena, le conté a nuestro director la situación y fui trasladada en ambulancia al hospital, donde rápidamente me volvieron a unir el hueso y el tendón con una placa y tornillos. Regresé a la filmación al día siguiente y terminé mis escenas antes de regresar a casa para recuperarme. La medicina moderna me sorprende, ya tengo un rango de movimiento del 50% en 3 días", escribió la luchadora en su cuenta en Instagram.

Ronda Rousey no aparecía públicamente en televisión desde Wrestlemania 35 (abril del 2019) cuando perdió el título femenino de RAW en una pelea de triple amenaza contra Charlotte Flair y Becky Lynch, esta última se terminó llevando el cinturón.