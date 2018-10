Inicia el Red Bull Rampage, la prueba más extrema de ciclismo de montaña

El Red Bull Rampage, la prueba más extrema y más famosa de ciclismo de montaña, se llevará a cabo este viernes 26 de octubre desde las 11 a.m. (hora peruana) y será transmitida a través del Facebook de Red Bull. Se trata de la 13 edición que incluirá a 21 participantes que se enfrentarán a una nueva montaña en Virgin, Utah.

En esta competencia se mide la creatividad, la habilidad y el valor de los ciclistas. El objetivo es el mismo: Subir a un acantilado en una montaña y tírarte por él haciendo los trucos más imposibles en la bajada.

Días antes los participantes ya pueden construir sus líneas de montaña junto a 2 personas de su equipo que le ayudan a excavar y crear los saltos que estime oportuno, Además, pueden usar sacos de arena y equipo para cavar como palas y rastrillos pero las herramientas eléctricas están prohibidas. Después que terminan de construir sus líneas pueden tomarse unos días para practicar los trucos con los que piensan deslumbrar al jurado.

Los 21 inscritos para esta edición son:

Kurt Sorge (CAN), Cameron Zink (USA), Ethan Nell (USA), Brandon Semenuk (CAN), Brett Rheeder (CAN), Thomas Genon (BEL), Carson Storch (USA), Kyle Strait (USA), Tyler McCaul (USA), Tom van Steenbergen (CAN), Adolf Silva (ESP), Andreu Lacondeguy (ESP), Brendan Fairclough (GBR), DJ Brandt (USA), Graham Agassiz (CAN), Jordie Lunn (CAN), Pierre Edouard Ferry (FRA), Reed Boggs (USA), Rémy Métailler (FRA), Szymon Godziek (POL), Vincent Tupin (FRA).

Mira aquí algunas de las tomas más extremas:

