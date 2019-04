Hombre recibe paliza de una luchadora de Muay Thai por realizar gestos obscenos | FOTO

Defensa personal. Joyce Vieira es una luchadora brasileña de MMA, conocida como 'Princesa Fiona', ha sido protagonista de un hecho que ha llamado la atención de los habitantes de Río de Janeiro.

No tuvo piedad

Joyce Vieira, de 27 años, quien además de practicar MMA, es cinturón azul en Muay Thai, cinturón azul en jiu-jitsu y aficionada al boxeo, fue con una amiga a la playa hace algunos días. Mientras realizaban una sesión de fotos, observaron a un hombre y pensaron que estaba esperando a alguien. Sin embargo, cuando se fijaron bien, se percataron de que el sujeto estaba realizando actos contra el pudor.

La luchadora de MMA dio su testimonio a los medios brasileños y explicó los sucedido. “Cuando miré mejor hacia él, él estaba con el pantalón abajo y de pie en el camino por donde pasaba gente a toda hora, incluso niños. Estaba visiblemente erguido, haciendo ruidos y gimiendo”, relata Joyce Vieira, según consigna Folha de Sao Paulo.

Al darse cuenta de esto la luchadora de MMA intentó dialogar con el hombre para dejará de hacer lo que estaba haciendo, pero este no paró. “Continuó tocándose y dijo: ‘¿Por qué, no le gustó? Ven aquí"”. Entonces Viera perdió la cabeza y se fue encima del sujeto.

“De ese ven aquí a la confrontación fue muy rápido, no pensé en nada, entré en estado de éxtasis. Fue muy surrealista, generalmente cuando las personas son atrapadas haciendo algo así siempre lo niegan. Él no, continuó”, indicó Viera, quien recibió un golpe de puño del sujeto. "El golpe me dio más rabia todavía, quería matarlo de tanto golpearlo. Pero no lo pude matar, quería molerlo”, aseguró la luchadora de MMA.

El lunes 15 de abril, la policía detuvo a Josinei Ferreira, de 27 años de edad, en una agencia bancaria de Cabo Frío, donde está ubicada la playa en la que sucedió el hecho. Según la Policía Militar, como recoge el medio antes mencionado, el sospechoso dijo que la peleadora de MMA confundió todo, que estaba orinando.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

¡Con Paolo Guerrero! Conoce el precio de las entradas para el Alianza Lima vs. Internacional por Copa Libertadores

¡No te lo puedes perder! La 'U' y Alianza Lima revieron el clásico convertidos en figuras de Lego [VIDEO]