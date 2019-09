Gyanella Neyra y otros actores coincidieron con "Berlín" de "La casa de papel" en restaurante limeño

La visita a Perú del actor español Pedro Alonso, conocido por su papel de “Berlín” en “La casa de papel”, no solo generó la satisfacción del conductor Cristian Rivero, quien pudo conocerlo y tomarse una foto con él.

Resulta que su pareja, la actriz Gyanella Neyra, y un grupo de actores peruanos del medio también tuvieron la suerte de coincidir con el español en un conocido restaurante limeño, esto gracias a la cena que tuvieron con motivo de una obra de teatro.

“Las sorpresas de la vida... Robarle una increíble conversación a un actorazo como Pedro Alonso. ¿Vieron la casa de papel?”, escribió Neyra junto a unas fotos en las que aparece con el actor español y también Rivero.

Quien también se animó a subir una foto en conjunto fue la actriz Denisse Dibós y en esa se aprecian a otras figuras de la actuación nacional como Alexandra Graña, Erika Villalobos, Giovanni Ciccia y Rossana Fernández Maldonado.

Esta última, incluso, subió varias historias en su cuenta de Instagram donde se ve a Pedro Alonso cenando a pocos metros de la mesa que compartía con los demás integrantes de la obra de teatro en la que participa.

Respecto a la presencia del popular “Berlín” de “La casa de papel”, este llegó a Lima luego de su paso por Colombia y su destino final sería la selva peruana.

“Me voy al pulmón de la tierra, a un país llamado Perú en el que todavía no he estado. Iré en pocos días ya que todo el mundo me ha dicho que es un lugar con una energía poderosísima. Hay algo que tiene conexión directa con lo que estoy escribiendo. Pero también un autoregalo, seguro lo que me va a pasar y recibir en Perú va a ser potente y enriquecedor”, contó el actor a “TEC” a inicios de septiembre.