¿Situación de Gladys Tejeda es para preocuparse pese a ganar la medalla de oro en Lima 2019? | VIDEO

VER Lima 2019 | Juegos Panamericanos 2019 EN VIVO | Gladys Tejada el último sábado 27 de julio hizo vibrar a todos los peruanos tras obtener la medalla de oro en la Maratón femenina que se realizó en Lima 2019. Pero, no todo ha sido color de rosa para la fondista peruana, pues en la previa pasó apuros como la de tener lejos a su entrenador, mientras ella se preparaba en Colombia.

Como se conoció ayer, Gladys Tejada aún no logra el boleto para las Olimpiadas de Tokyo 2020, pero aún tiene hasta finales de mayo para poder meterse en la competencia. La huancaína sabe que tiene las chances intactas para poder llegar al torneo olímpico y ahora solo está enfocada en recuperarse.

VER MÁS: [EN VIVO] Lima 2019 | fecha, horarios, resultados, canales, deportistas y apps para los Panamericanos | VIDEOS

¿En qué condición se encuentra Gladys Tejeda tras correr 2 horas con 30 minutos y 55 segundos?

"La recuperación depende mucho de mí, de las terapias y al alimentación. En pocos minutos me voy la villa panamericana no se cuanto días tardé en recuperarme pero es parte de todo el trajín que se ha hecho el día de hoy. Esto probablemente me recupere en 15 días. No es nada de gravedad", expresó la fondista nacional a diario Trome.

"Se tiene que apoyar al deporte sí o sí. Hubieron muchas dificultades, no ha sido tan bonito tampoco porque mi entrenador (Rodolfo Gómez) ha estado un poco alejados de nosotros y esa situación se debería arreglar. Deben de mantener al entrenador por lo menos hasta el 2020 o 2022. Contratarlo y que siga apoyando a los atletas de Huancayo. Hasta el momento lo está haciendo muy bien a pesar de que no tiene suficiente apoyo", agrega.

Más noticias en otros medios:

Perú vs. Uruguay: ¿cómo y dónde ver el debut de la Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Se viste de gala: Universitario presentó nueva indumentaria por su aniversario número 95 [FOTOS]