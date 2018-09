Gianna Velarde: peruana superó al cáncer y ahora hace rifas para ir al Dakar 2019

Es solo cosa de hombres. Una frase que se derrumba para dar paso a que el Rally Dakar 2019, la carrera motorizada “más dura del mundo” también sea cosa de mujeres que combinarán aventura, vértigo y superación personal a través de un recorrido de 5000 km de desiertos y dunas, desde el 6 al 17 de enero en el Perú.

Gianna Velarde, es una de esas mujeres capaz de asumir retos y demostrar que el anhelo de conseguir sus sueños va más allá del género. Su historia de vida tiene una constante: aprender a vencer los miedos, el primero de ellos llegó a los 15 años cuando le detectaron cáncer de ganglios.En plena lucha apareció el motociclismo en su vida, gracias a su padre, para enseñarle a vencer obstáculos que se disfrazan de enfermedades que te deprimen o de tremendos cerros incoronables o de machismos continuos.

La moto como remedio

“La moto me dio un respiro, una motivación; me ayudó a superar la inseguridad, la falta de autoestima”, recuerda. A Gianna la moto la ayudó a reencontrarse consigo misma a través de un deporte maravilloso donde superas obstáculos físicos y mentales, y eso es la vida misma.

“La moto para mí es más que un deporte, la moto para mí es una filosofía de vida, que me enseñó que así caiga siempre me tengo que levantar, por eso mi lema es: Puedo caerme pero jamás rendirme”, afirma. Ella logró vencer el cáncer y también otro obstáculo no menor: aprendió a sobresalir en un deporte en el que la amplia mayoría son hombres.

El nuevo reto: el Rally Dakar

Hoy, entrena al máximo para convertirse en la primera motociclista peruana en disputar el Rally Dakar, pues competirá en la edición 2019. Su objetivo es demostrar que cualquier mujer es capaz de vencer hasta el obstáculo más grande y ser ejemplo para mujeres que, como ella, deben enfrentar situaciones difíciles o no encuentran el camino para vencer sus propios miedos. La idea de Gianna es empoderar a las mujeres, enseñarles a ser fuertes, independientes y retadoras, y sobre todo elegir no ser una víctima de la vida sino una luchadora empedernida.

Además, ha puesto en marcha una rifa donde sorteará incluso motos para poder solventar su presencia en el Rally Dakar 2019.