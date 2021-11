El grito de sus voces hace eco en cada rincón del salón donde entrenan a diario, con la esperanza de superarse. De sus brazos emerge esa fortaleza necesaria para levantar cada kilo y el orgullo nacional que corre por sus venas le permite soñar en grande a la delegación peruana de Levantamiento de Pesas, que busca seguir sumando medallas para el país, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Analí Saldarriaga (18 años), Estrella Saldarriaga (18 años), Mateo Rentería (18 años), Santiago Villegas (20 años) y Amel Atencia (19 años) representan la generación dorada de pesistas. Ellos han elevado su rendimiento en la sede Legado de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) y han visto los frutos de su esfuerzo en los últimos años.

Fue así como Santiago Villegas, optimizando su rendimiento en el Polideportivo 2 de la VIDENA, se convirtió en olímpico juvenil en Argentina 2018, alcanzando además consagrase campeón en el Sudamericano de Menores en Guayaquil 2018. El deportista, natural de Chiclayo, no paró hasta competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ahora apunta a subir a lo más alto del podio en Cali 2021, en la división 73 kilogramos.

“Son nuestros primeros Juegos Panamericanos Junior. Asistí a todos los eventos deportivos que se desarrollan cada cuatro años y me siento contento por seguir creciendo. Desde VIDENA, he manejado las cargas y me he preparado de la mejor manera. Ahora estamos mejor a nivel de selección. Los resultados se han dado, tanto en mayores como juveniles. Mi objetivo es siempre dejar en alto el nombre del Perú”, afirmó.

Por su lado, Amel Atencia viene de consagrarse subcampeón panamericano juvenil en Colombia, logrando levantar un peso combinado de 325 kilogramos. Sin duda, el exponente nacional apunta a seguir sumando más preseas para el país, cuando compita en tierras colombianas en la categoría 96 kilogramos.

“Estamos enfocados en lograr algunas medallas. Gracias a la Federación de Levantamiento de Pesas, hemos tenido una buena preparación, mentalizados en Cali. A esto hay que sumarle la sede donde entrenamos, que es uno de los mejores centros de entrenamiento en América. Nos favorece mucho tener una infraestructura así”, asevera.

En tanto, Estrella Saldarriaga atraviesa un importante momento a nivel deportivo, tras consagrarse campeona panamericana sub 20 en el 2020, meses después de haber alcanzado la gloria en el Mundial Online sub 17, organizado en la sede Legado de VIDENA.

“Hemos entrenado muy fuerte durante este tiempo, nos sentimos al 100 por ciento, pero sabemos que debemos dar más para lograr nuestros objetivos En mi caso, he ido madurando profesionalmente, luego del Mundial organizado en Perú. Ahora necesitamos siempre del apoyo de los fanáticos”, asevera.

Finalmente, Analí Saldarriaga y Mateo Rentería buscarán en Cali 2021 dar pelea en la división 67 y 49 kilogramos, respectivamente. La deportista también es campeona panamericana sub 20 y campeona mundial sub 17. Mientras que el atleta obtuvo una medalla de bronce en el último certamen internacional organizado en Lima.

El Proyecto Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, seguirá trabajando de la mano de las distintas federaciones del país y continuará facilitando las sedes que administra para que nuestros atletas y para atletas sigan elevando su rendimiento.

